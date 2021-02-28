吳孟達被駱駝踢碎腳骨仍敬業 杜德偉追憶曝私下暖舉

杜德偉追憶吳孟達。圖／摘自臉書

港星吳孟達 27日因肝癌細胞 擴散、多重器官衰竭撒手人寰，享壽70歲。2004年曾與他合拍古裝電視劇「邊城小子」的杜德偉28日凌晨在臉書寫下長文，並貼出吳孟達送他的書「角色的誕生」追憶，「他說這本書改變了他對演戲的整個概念，由最初的『霸』變成後來的『王』」。

杜德偉提到與吳孟達在「邊城小子」演一對驛城的小品芝麻官，雖然相處只有2個多月，卻在他心中留下無數點滴，「他除了教會我什麼才是一個稱職的演員外，更讓我看到一個真正有俠義風範的前輩大哥。」

他憶起當年拍攝的12月初，拍攝場地在無錫古裝影視城，那裡設備又比較落後，幕後工作人員工資微薄，一天開工時間超過16小時，6、7人睡同一間房，非常刻苦。一晚寒流侵襲，氣溫見到零下11度，他提到，「幕後燈光組和道具組有很多小弟衣服都很單薄不能保暖，達哥當晚很貼心地安排助理隔天一早出城，買回來20多件羽絨服，分派給有需要的小弟們，溫暖受用的羽絨服讓大家都非常感激，我被達哥的舉動感動了，一直到今天還清楚記住。」

其實拍這部戲對吳孟達來說並不容易，第一階段在北京 偏僻的沙漠地帶拍攝，「第一天開工達哥便被戲裡1隻駱駝用後腿踢碎了右腳的大腿骨，之後全程都要靠拐杖幫助行動，達哥從沒抱怨，每天帶傷準時開工」。

杜德偉表示在和吳孟達合作前已經聽過不少演員說他是一部人肉電腦，從來不會帶劇本進場，「記得那時每朝早上和達哥一起化妝的時候，他會帶著笑容問我第一場戲的第一句對白是什麼？如果第一句對白是他的，他就會主動說出來然後要我接上，但十居其九我都是接不上，因為呆滯的我還在睡眠狀態之中。不過現在回想起來我覺得他不是在跟我開玩笑，而是在鞭策我要我趕緊進入角色的狀態，就像一位高人，願意傳授武功給一個沒有功底的後輩一樣，告訴我這個享盡榮華富貴的歌手什麼叫做拍戲。」

杜德偉說：「不管在鏡頭裏看不看到達哥，他都會在我對面給我對白，這個工作態度令我終身受用，在和其他導演和演員合作時得到不少的讚許，不過，在達哥的世界裏這是理所當然的工作態度。」殺青那天，他抱著吳孟達大哭，「不知道是因為要和這位亦師亦友的好拍擋分道揚鑣？再沒能每天和他一起化妝？還是拜師學藝終需有下山的1天，要與師傅分別後不知何日再可以相聚」？

之後兩人保持聯絡，相約吃飯，感覺就像家人一樣。直到聽見吳孟達離世的消息，杜德偉心裡刺痛地說：「我腦海裡出見了1個鏡頭，時光回到我們在北京沙漠拍戲的1天，那天天很冷，我們在沙漠裡拍攝了一整個早上，放飯的時候飯盒已都冰冷，打開飯盒突然吹來一陣風沙，便在涼瓜蛋飯上加料，吃進嘴裡1粒1粒沙子的，我臉上呈現了厭惡和憤恨的表情，然後聽見達哥在旁邊笑嘻嘻的說『德偉，食啦』。」