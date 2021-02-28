不夠「黑」、被買通？金球獎醜聞連環爆 「黑豹」救場

「艾蜜莉在巴黎」被傳疑似賄賂金球獎投票會員拿到提名，劇組直呼不公平。圖／摘自Netflix

第78屆金球獎 頒獎典禮28日晚在洛杉磯與紐約兩個現場同步舉行，今年主辦單位雖努力在疫情期間照常舉辦典禮，近日卻接連爆發投票成員沒有黑人 、「艾蜜莉在巴黎」涉嫌賄賂得到入圍等醜聞，有些烏煙瘴氣。

本屆金球獎入圍名單公布後，雖然黑人藝人與影片搶下的名額不算太稀少，絕對超過亞裔，但黑人演藝工作者仍然不滿意，主辦單位更被曝「87位投票者中沒黑人」，被各方炮轟「太白」，承諾要趕快拉進一些新的黑人成員。今年得獎呼聲最高的黑人藝人為已故漫威英雄片「黑豹」男星查德威克鮑斯曼，他以Netflix「藍調天后」入圍，外界都期待他享身後哀榮，他如果獲獎也會讓「金球獎太白」的抱怨，多少有點補償。

戲劇類影后方面，「花漾女子」中瘋狂報復渣男不惜用最極端手法的凱莉穆利根在「Me Too」年代氣勢一片大好，被預期可擊退「游牧人生」資深影后法蘭西絲麥朵曼，但執導「游」片的華裔女導演 趙婷，至今仍最被看好勝出，有望繼李安之後成第2個獲金球獎最佳導演的華人，與芭芭拉史翠珊後第2個受金球肯定的女導演。「游」片在搶最佳影片的對手則是Netflix「芝加哥七人案：驚世審判」，喜劇類影片項目以「芭樂特電影續集」氣勢最強。

在電視類部分，金球被批有一堆會員接受「艾蜜莉在巴黎」大手筆招待住5星級酒店，被伺候地像國王、王后，暗示這齣劇評不叫好的戲獲提名「一定有玄機」，劇組抗議此說不公平，表示該媒體團不只金球獎投票會員也有其他單位受邀，且「艾蜜莉」收視大成功，似乎忘了叫座始終不等於叫好，目前各獎項預測也無人猜「艾蜜莉」能勝出。