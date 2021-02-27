吳孟達生前最後錄影稱「還年輕」 大笑曝難過心事

吳孟達最後一次公開露臉是上大陸綜藝節目「王牌對王牌」。圖／摘自微博

香港 知名演員吳孟達 27日下午因肝癌病逝於香港仁安醫院，享年70歲。他晚年仍持續拍影視作品，最後一次公開露臉是上大陸綜藝節目「王牌對王牌」，昨該節目製作人聽聞噩耗，在微博回憶起吳孟達當時的拍攝狀況，讓她印象最深刻的是，雖身體不好仍把歡笑帶給大家，還親切要大家不要叫他「達叔」，「他說，別叫我達叔，叫我達哥，我還年輕著。」如今發生憾事讓人感傷。

「王牌對王牌」製作人吳彤聽聞吳孟達過世消息後，在微博寫下心情也分享當時錄影狀況，她提到雖然吳孟達年紀大，但比年輕藝人都還要配合、謙遜，重視一切內容，「錄製小品的時候，他還自己加了出場設計，一直認真的排練。很敬業，一直沒說一句累。生活中，他也非常樂觀。」

當時她有問對方病況，吳孟達回應：「好很多了，一切都在好轉。」接著她問最近有什麼開心的事嗎？他大笑說：「我兒子兩次駕照 沒考上科目二，全家人笑他！因為我兒子平時好八百（愛耍酷），他覺得自己很厲害，結果沒想到兩次都沒考過。」也形容吳笑累了喘兩口，想想又笑了。

不過，吳孟達在當時坦言，隨著年紀增長，有時候覺得自己離觀眾越來越遠，「很多觀眾喜歡的東西，我想不到了；就算想得到，也做不到了。挺難過的。」但他身為演員，還是想要一直拍戲給大家看，「我現在身體不行了，就算有一天說不了台詞，我還可以演『搭錯車』裡面的那種啞巴老頭。」

吳彤韋博全文：

看到達哥去世的消息，真是久久不能平靜……

星爺達哥的作品可以說是陪伴我成長，今年終於有幸能邀請到達哥上節目，可我沒有想到這是最後一次告別。

王牌的時候，他年過六旬，但比年輕藝人都還要配合，謙遜，重視一切內容。

錄製小品的時候，他還自己加了出場設計，一直認真的排練。

很敬業，一直沒說一句累。

生活中，他也非常樂觀。

我問他，病情怎麼樣？他說好很多了，一切都在好轉。

我問他最近有什麼開心的事嗎？他大笑說“我兒子兩次駕照沒考上科目二，全家人笑他！因為我兒子平時好八百（愛耍酷），他覺得自己很厲害，結果沒想到兩次都沒考過。”

說完哈哈大笑，笑累了喘兩口，想想又笑了。

問他的擔心和遺憾，他說“有時候就覺得自己離觀眾越來越遠了，很多觀眾喜歡的東西，我想不到了；就算想得到，也做不到了。挺難過的。”

我問那為什麼還堅持？他說“演員嘛，不演戲在家幹什麼呢。。我現在身體不行了，就算有一天說不了台詞，我還可以演錯車裡面的那種啞巴老頭，我還是想要一直拍戲，給大家看到。”

如此樂觀，可愛，敬業，真誠，給我留下非常深刻的印象。

這次他離開了，我真的心情非常難過，甚至只有一次短暫合作，但是終身懷念。

更讓我印象深刻的就是，

我們叫他達叔，

他說，別叫我達叔，叫我達哥，

我還年輕著。