吳孟達6年多前心臟衰竭開始注重健康 聽友人言遺囑早立

吳孟達傳已聽從好友建議，有立遺囑，安排好財產分配。圖／報系資料照片

吳孟達 因肝癌病況惡化、去世，友人田啟文探訪時透露他沒想到自己這次這麼嚴重，一直以為能夠痊癒出院，家人也都措手不及。其實香港 媒體報導，吳孟達在2014年一度心臟衰竭，自此後就更注重健康，也減少片量，更聽從好友駱應鈞的建議，早就擬好遺囑，將財產做好分配。

在6年多前，吳孟達曾因於石家莊拍戲，受到風寒而感冒，只吃了感冒藥，沒有好好注意，除抵抗力下降外，還被細菌感染致心臟衰竭，呼吸困難、差點喘不過氣，醫師那時也叫了家人到醫院，他還以為自己沒救了，那一次痊癒後，他就知道要重視身體健康。

他曾受訪時表示想法改變了，不再緊張、執著，人也放鬆了，此後不但戒掉煙酒也不再那麼常接戲，然而糖尿病 還是找上他，他也有吃藥控制，只是有時拍戲還會感到吃不消。他日前在拍「少林寺之得寶傳奇」海報時的病容讓觀眾都心疼，還是沒能成功戰勝病魔，曾經對友人抱怨很痛苦，醫師每隔4小時讓他打一次嗎啡止痛，後來也已經不起作用。

香港有媒體在病房偷拍，田啟文也表示稍後會看如何處理，不知道對方是什麼人。他們不在現場，在走廊位置。應該要尊重吳孟達的家人，不要為做新聞而令別人不舒服。