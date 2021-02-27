吳孟達笑匠模樣深植人心 星爺電影最佳綠葉

周星馳（左）傳已請家人探望過吳孟達，保持低調的關心。（本報資料照片）

不管是鹿鼎記裡的海大富，還是破壞之王裡的鬼王達，影星吳孟達 在周星馳電影 中的角色令人印象深刻。如今隨著吳孟達過世，他的笑匠身影，也只能留待第四台重播電影中回味。

香港演員「達叔」吳孟達今天過世，享壽70歲。「達叔」與「星爺」周星馳多次合作，笑匠模樣深植人心，堪稱是周星馳電影中的最佳綠葉。

吳孟達西元1951年在香港出生，1973年時報考無限電影演員培訓班進入演藝圈。雖然出道早，不過吳孟達遲遲未獲得矚目，直到在「楚留香傳奇」中飾演「胡鐵花」才獲得關注。

吳孟達因胡鐵花成名後，一度因為自滿，遭電視台雪藏4年，同時欠下港幣30萬元賭債（約新台幣107萬元）賭債。但1990年跟周星馳合作「賭聖」，開啟他的演藝高峰，曾5度提名香港金像獎最佳男配角，1991年以「天若有情」打敗歌手張學友獲獎、2014年以「香港仔」入圍金馬獎最佳男配角，也曾以台劇「白色巨塔」入圍金鐘獎最佳男配角獎，堪稱綠葉演員代表。

吳孟達與周星馳曾合作「逃學威龍」、「鹿鼎記」、「破壞之王」、「九品芝麻官」、「食神」、「少林足球」等電影，但無論是鹿鼎記裡的「海大富」、破壞之王裡的「鬼王達」或是逃學威龍裡的「曹達華」、賭聖系列裡的「三叔」，每一個角色都深植人心。

不過周星馳與吳孟達自2001年「少林足球」後再無合作，一度傳出兩人有心結，吳孟達受訪時也曾說，雖然相識一場都是緣分，但兩人因為環境改變讓聯繫變少，默契也不比以往。

吳孟達晚年多次傳出身體狀況不佳，不只有糖尿病、心律不整和三高病史，2014年更因病毒感染導致心臟衰竭。吳孟達康復後，除了瘦10多公斤，身體狀況也大受影響。

曾有媒體報導吳孟達拍攝電影「流浪地球」期間，因為須穿著超過10公斤的防護服，一度因缺氧昏倒，劇組不只需準備專門的氧氣機，還有醫護人員貼身照護。吳孟達受訪也曾提及，因為健康惡化，已經進入半退休狀態，不只減少工作量也開始戒菸、戒酒。

吳孟達今年2月被演員好友田啟文證實罹患肝癌，去年底手術後正在接受化療。田啟文當時也替吳孟達對外報平安，稱復原狀況良好。但今天病情急轉直下，吳孟達家人與好友都到香港沙田仁安醫院探望，一代笑匠離世，讓影迷不捨。