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吳孟達病危 醫通知家人到場…好友：已在準備後事

吳孟達病危／多年恩怨早破冰 周星馳曾致電要安排轉院

記者蘇詠智／即時報導
吳孟達（左）與周星馳曾是最佳拍檔，也數度一起來台宣傳。(本報資料照片)
吳孟達（左）與周星馳曾是最佳拍檔，也數度一起來台宣傳。(本報資料照片)

港星吳孟達在香港演藝圈因為與周星馳合作的多部喜劇經典而再度翻紅，彼此一度情同父子，卻自「少林足球」後20年沒有再攜手，外傳很容易與夥伴弄僵的周星馳，由於人紅氣盛，終於連曾將他當兒子看的吳孟達都得罪，吳孟達也曾在訪問中形容和周星馳有點像是「老死不相往來」。

吳孟達曾在訪問時形容跟周星馳「有點老死不相往來」的感覺。(取材自微博)
吳孟達曾在訪問時形容跟周星馳「有點老死不相往來」的感覺。(取材自微博)

不過近來吳孟達因癌症動手術又化療，外界不見周星馳前往慰問，罵他冷血，有娛樂記者在社群網站上發文表示周星馳已經致電關心吳孟達的狀況，也曾要幫他安排轉院，但因吳孟達醫師評估後認為不宜貿然更改治療方式才婉拒好意。與兩人都交好的田啟文，透露吳孟達住院後未告知娛樂圈朋友，周星馳在看到新聞後馬上打電話來，絕非不聞不問。

吳孟達好友田啟文27日也透露，周星馳也一直很關心醫院的情況，「所有的消息他都知道，他很關心，他現在的意思是，有任何需要他出力的，他都沒問題，都會來幫忙做。」

過去吳孟達也曾表示周星馳曾在拍「美人魚」時有要找他再度合作，因他考量到自身健康問題，沒有接拍，他覺得與周星馳是因緣際會下各自走上不同的路，漸行漸遠，連帶一些默契等都不若當年，可是若自己還在拍戲、他也沒退休，總有機會再攜手，破除外界對他們已經鬧翻、無法再共事的傳言。

周星馳（左）與吳孟達曾攜手創下不少佳績。(本報資料照片)
周星馳（左）與吳孟達曾攜手創下不少佳績。(本報資料照片)

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