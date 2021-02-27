吳孟達病危／多年恩怨早破冰 周星馳曾致電要安排轉院

吳孟達（左）與周星馳曾是最佳拍檔，也數度一起來台宣傳。(本報資料照片)

港星吳孟達 在香港演藝圈因為與周星馳 合作的多部喜劇經典而再度翻紅，彼此一度情同父子，卻自「少林足球」後20年沒有再攜手，外傳很容易與夥伴弄僵的周星馳，由於人紅氣盛，終於連曾將他當兒子看的吳孟達都得罪，吳孟達也曾在訪問中形容和周星馳有點像是「老死不相往來」。

吳孟達曾在訪問時形容跟周星馳「有點老死不相往來」的感覺。(取材自微博)

不過近來吳孟達因癌症動手術又化療，外界不見周星馳前往慰問，罵他冷血，有娛樂記者在社群網站 上發文表示周星馳已經致電關心吳孟達的狀況，也曾要幫他安排轉院，但因吳孟達醫師評估後認為不宜貿然更改治療方式才婉拒好意。與兩人都交好的田啟文，透露吳孟達住院後未告知娛樂圈朋友，周星馳在看到新聞後馬上打電話來，絕非不聞不問。

吳孟達好友田啟文27日也透露，周星馳也一直很關心醫院的情況，「所有的消息他都知道，他很關心，他現在的意思是，有任何需要他出力的，他都沒問題，都會來幫忙做。」

過去吳孟達也曾表示周星馳曾在拍「美人魚」時有要找他再度合作，因他考量到自身健康問題，沒有接拍，他覺得與周星馳是因緣際會下各自走上不同的路，漸行漸遠，連帶一些默契等都不若當年，可是若自己還在拍戲、他也沒退休，總有機會再攜手，破除外界對他們已經鬧翻、無法再共事的傳言。

周星馳（左）與吳孟達曾攜手創下不少佳績。(本報資料照片)

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