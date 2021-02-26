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艾瑪華森為愛息影、退出幕前 影迷哀號 經紀人說話了！

記者蘇詠智／即時報導
李奧羅賓頓抓住影壇紅星的心。圖／摘自Instagram
李奧羅賓頓抓住影壇紅星的心。圖／摘自Instagram

童年時演出「哈利波特」系列大紅的艾瑪華森，之前被英國「每日郵報」指可能為籌備婚事要退出幕前，稱經紀人也證實她要「休息」，引發粉絲憂慮，還在社群網站上哀嚎，大家都不捨她才30歲就要告別觀眾，雖然她一直被認為外型強過實力，仍然廣受影迷喜愛，無法忍受在大銀幕看不到她的身影。

艾瑪從小就在公眾眼光下長大，過往情史都無法隱藏，她對於現任男友李奧羅賓頓似乎態度相當認真，不想再像以往被緊迫盯人、反壞了好事，因而始終保持低調，也不肯對外公開彼此交往的進度。據傳他們已訂婚，之前曾在西班牙渡假小島伊比薩共度好幾周，近日返回洛杉磯，每天也相當悠閒，在在讓人感覺，艾瑪好像不想再努力拚演藝事業，有意進入家庭、生兒育女，她也被傳已介紹李奧給父母認識。

眼看謠言愈來愈離譜，她的經紀人終於決定出面向「娛樂周刊」解釋：「她的社群帳號會休息，但她的演藝事業不會。」算是清楚明白否認她不再拍戲，但艾瑪上一部片「她們」，推出至今也已一年多，她確實放慢了工作的腳步，也尚未宣布何時再接下一部片，難怪粉絲要擔心。

艾瑪華森經紀人否任她要息影。圖／路透資料照片
艾瑪華森經紀人否任她要息影。圖／路透資料照片

社群網站 哈利 波特

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