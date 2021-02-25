金球獎即將登場 首分美國東西岸2現場同步頒發

金球獎將首度在美國東西岸各一個現場同步舉行。(美聯社)

表揚年度最佳影視作品的美國金球獎 將於28日頒發。受疫情 影響，這回頒獎將見不到眾星著華服、走紅毯和同桌共宴的傳統場面，只會見到他們在自家沙發上透過網路攝影機參與。

路透社報導，美國影視產業過去一年被2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情打亂，不僅電影院紛紛暫時關閉，製片公司被迫將數十部影視作品上檔時間延後到今年底或明年，各大獎也因此延後頒發，頒獎典禮還得考量社交距離規定。

這回登場的第78屆金球獎（Golden Globes）將揭開疫情時代好萊塢頒獎季序幕。典禮將透過美國國家廣播公司（NBC）頻道現場直播，並首度在美國東西岸各一個現場同步舉行。其中紐約現場由美國喜劇女演員蒂娜費（Tina Fey）主持，加州比佛利山的現場則由另一位美國喜劇女演員艾咪波勒（Amy Poehler）主持。

部分頒獎人將親自現身典禮現場，例如知名男星麥克道格拉斯（Michael Douglas）和女星妻子凱薩琳麗塔瓊斯（Catherine Zeta-Jones）。但入圍者則將從家中或全球各地其他地點參與頒獎典禮。

這和過去金球獎頒獎典禮通常在比佛利山的飯店以晚宴形式舉行，好萊塢一線紅星與新舊朋友觥籌交舉、暢聊和擁抱的熱絡場面大相逕庭。

不過，美國影視獎得獎預測網站Goldderby.com的創辦人歐尼爾（Tom O'Neill）表示，在特殊時期，由蒂娜費和艾咪波勒擔任主持人是完美安排。

今年的奧斯卡金像獎（Oscars）頒獎典禮已延後到4月25日舉行。但主辦單位表示，典禮形式將是在數個地點由個人親自出席方式舉行。