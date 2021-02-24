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全球十大鬼屋之首上大銀幕 華倫夫婦恐怖經歷永生難忘

記者黃保慧／即時報導
全球十大鬼屋之首「波麗萊多里鬼屋」將大銀幕呈現。圖／威視提供
全球十大鬼屋之首「波麗萊多里鬼屋」將大銀幕呈現。圖／威視提供

改編自英國鬧鬼最兇、最陰森真實事件，連驅魔專家都束手無策的全球十大鬼屋之首「波麗萊多里鬼屋」將大銀幕呈現，這間位於英國倫敦近郊的「波麗萊多里鬼屋」初建於1860年，其恐怖傳說流傳逾百年，且真實靈異故事發生的年代，就連享譽國際的驅魔專家「華倫先生」都曾親口表示：「早在17歲那年便下決心探訪！」

華倫夫婦終於踏上波麗萊多里鬼屋時，竟發生永生難忘的恐怖經歷，甚至拍下一張難以解釋的「靈異鬼修女」照片，被外媒盛傳為電影「鬼修女」的靈感來源，他們的女婿史博拉坦言：「我認為好萊塢將這段經歷與其他故事集結起來，否則也不會憑空就想出『鬼修女』吧！」

「波麗萊多里鬼屋」位於英國東岸偏遠村莊，最早建於1862年，原是一棟美麗的維多利亞式豪宅，據傳因建造於13世紀的修道院遺址之上，當年因一段禁忌戀情被以極刑處死的修道士與修女在此冤魂不散，讓此地成為一棟惡名遠播的鬧鬼凶宅，恐怖傳說流傳逾百年，還曾被數個國際媒體列為「全球十大恐怖禁地之首」。

仔細探究其靈異事件發生的年代，更是早於1971年的「厲陰宅」以及1886年的「溫徹斯特鬼屋」等觀眾所熟悉的真實鬼屋翻拍片！不僅如此，享譽國際的驅魔專家「華倫先生」艾德華(Edward Warren)就因為年少時讀過「波麗萊多里鬼屋」的書籍，就決定一定要造訪這個鬼屋，他親口表示：「當我17歲時擔任海軍時，在船上碰巧看完了這本書，從那時便下定決心一定要親自去探訪『波麗來多里鬼屋』！」

數十年後華倫夫婦成為知名的驅魔專家，兩人終於探訪了「波麗萊多里鬼屋」，卻都坦言此經歷令他們永生難忘！華倫太太說道：「當年我們踏入這棟房子不久後，團隊有人突然歇斯底里大叫：『有東西在打我！我無法呼吸！』隨後還在側錄帶中聽到令人毛骨悚然的靈異女聲。」更驚人的是，當日午夜在華倫太太引導下，攝影師對著漆黑的房屋中拍照，卻意外拍下一張「靈異照片」，看似是位正在祈禱的修女，令人毛骨悚然！

全球十大鬼屋之首「波麗萊多里鬼屋」將大銀幕呈現。圖／威視提供
全球十大鬼屋之首「波麗萊多里鬼屋」將大銀幕呈現。圖／威視提供
全球十大鬼屋之首「波麗萊多里鬼屋」將大銀幕呈現。圖／威視提供
全球十大鬼屋之首「波麗萊多里鬼屋」將大銀幕呈現。圖／威視提供
全球十大鬼屋之首「波麗萊多里鬼屋」將大銀幕呈現。圖／威視提供
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