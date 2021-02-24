我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐森簽了！加州76億紓困金 哪些人有資格領？

伍茲翻車重傷 警員回憶他第一句話：我是老虎

火辣翻轉玉女形象！55歲方文琳打拳擊秀腹肌、事業線

記者杜沛學／台北報導
方文琳拍攝新宣傳照展現火辣一面。（取材自臉書）
方文琳拍攝新宣傳照展現火辣一面。（取材自臉書）

55歲的方文琳在臉書曝光到新東家拍攝的全新宣傳照，穿上運動背心大秀事業線、馬甲線，好身材讓人驚艷，她也高喊：「姐拍的不是規規矩矩的美照而是一種態度！運動生活、運用生活，改變自己也愛上了現在的自己...分享給你們我的這一面。」

方文琳昔日以「飛鷹三姝」玉女形象出道，戲劇形象中也大多是柔弱、苦情女子，其實她私下熱愛運動，尤其是慢跑，每天都要跑十公里，也練就好體態、好氣色；此外她也會跟兩個女兒拍抖音影片，心態年輕、陽光。

去年底方文琳加入高宇蓁成立的公司，討論拍攝新的宣傳照時，公司希望她展現有別於以往柔弱形象的一面，提出拍攝健美運動照，但方文琳很害羞，覺得自己都已當媽，不適合那麼火辣的風格，高宇蓁及公司同事說服她將近1個月，她才願意嘗試看看。原本就熱愛跑步，方文琳最近更迷上拳擊，正在跟公司同事上課練習，因此照片也以拳擊為主題。

果然健美風的寫真受到熱烈回響，藝人好友米可白、楊子儀、黃瑄都留言大讚：「美！」她也回覆：「謝謝大家支持，當然也希望大家跟我動起來。」除了運動風，方文琳也換上帥氣西裝，同樣揮別過去大家對她的柔美印象，希望更多不一樣的角色找上門。

方文琳換上帥氣西裝拍攝宣傳照。（取材自臉書）
方文琳換上帥氣西裝拍攝宣傳照。（取材自臉書）
方文琳拍攝新宣傳照展現火辣一面。（取材自臉書）
方文琳拍攝新宣傳照展現火辣一面。（取材自臉書）
方文琳換上帥氣西裝拍攝宣傳照。（取材自臉書）
方文琳換上帥氣西裝拍攝宣傳照。（取材自臉書）

玉女 臉書 抖音

上一則

GD、Jennie爆熱戀1年！「進出家中約會」畫面曝光

延伸閱讀

星二代李嫣、小蘋果穿比基尼 網讚青春氣場不輸超模

星二代李嫣、小蘋果穿比基尼 網讚青春氣場不輸超模
攀登獅子山、摩天大廈 包山王黎志偉輪椅上追求夢想

攀登獅子山、摩天大廈 包山王黎志偉輪椅上追求夢想
賈斯汀毀她形象 布蘭妮不想追究

賈斯汀毀她形象 布蘭妮不想追究
曾擊敗阿里！拳擊名將斯賓克斯去世 享年67歲

曾擊敗阿里！拳擊名將斯賓克斯去世 享年67歲

熱門新聞

永遠的小龍女陳玉蓮(左)年初二到香港友人家拜年，仍是氣質高雅。圖／摘自臉書

最美小龍女年初二現身香港 61歲陳玉蓮真面目太驚人

2021-02-16 16:43
黃曉明爆夜店美女圍繞照，與Angelababy婚變傳聞再起。（取材自微博）

被爆過年上夜店、找美女陪酒…黃曉明回應了

2021-02-17 20:04
辛龍至今仍未走出喪妻之痛。（本報資料照片）

辛龍揮別喪妻之痛？神隱近5月首發文

2021-02-15 02:26
吳秀波、陳昱霖。(取材自微博)

搞父女戀出軌 形象大崩 吳秀波傳不再演戲了

2021-02-18 22:56
王菲。圖／摘自臧鴻飛微博

51歲王菲近照曝光 真面目引發激烈討論

2021-02-16 12:20
劉德華透露陪女兒在家網上上課，自嘲似重新開始讀書，不過因為陪讀書的關係，有時也會忍不住罵女兒。（圖：台灣映藝提供）

劉德華陪女兒上網課 天王也忍不住發脾氣

2021-02-19 10:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華爾街日報:新證據顯示首批病例確診前 病毒已在中國傳播

華爾街日報:新證據顯示首批病例確診前 病毒已在中國傳播
余茂春：中國自己沒底線 別人發聲卻是踩紅線？

余茂春：中國自己沒底線 別人發聲卻是踩紅線？
莫德納對亞裔效果好？醫護釋疑：基本上沒得選 說法不足採信

莫德納對亞裔效果好？醫護釋疑：基本上沒得選 說法不足採信
特斯拉-比特幣-方舟連鎖下跌 投資人麻煩來了？

特斯拉-比特幣-方舟連鎖下跌 投資人麻煩來了？

暢行國際需要的新冠免疫護照 3月正式上線

暢行國際需要的新冠免疫護照 3月正式上線