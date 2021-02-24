火辣翻轉玉女形象！55歲方文琳打拳擊秀腹肌、事業線

方文琳拍攝新宣傳照展現火辣一面。（取材自臉書）

55歲的方文琳在臉書 曝光到新東家拍攝的全新宣傳照，穿上運動背心大秀事業線、馬甲線，好身材讓人驚艷，她也高喊：「姐拍的不是規規矩矩的美照而是一種態度！運動生活、運用生活，改變自己也愛上了現在的自己...分享給你們我的這一面。」

方文琳昔日以「飛鷹三姝」玉女 形象出道，戲劇形象中也大多是柔弱、苦情女子，其實她私下熱愛運動，尤其是慢跑，每天都要跑十公里，也練就好體態、好氣色；此外她也會跟兩個女兒拍抖音 影片，心態年輕、陽光。

去年底方文琳加入高宇蓁成立的公司，討論拍攝新的宣傳照時，公司希望她展現有別於以往柔弱形象的一面，提出拍攝健美運動照，但方文琳很害羞，覺得自己都已當媽，不適合那麼火辣的風格，高宇蓁及公司同事說服她將近1個月，她才願意嘗試看看。原本就熱愛跑步，方文琳最近更迷上拳擊，正在跟公司同事上課練習，因此照片也以拳擊為主題。

果然健美風的寫真受到熱烈回響，藝人好友米可白、楊子儀、黃瑄都留言大讚：「美！」她也回覆：「謝謝大家支持，當然也希望大家跟我動起來。」除了運動風，方文琳也換上帥氣西裝，同樣揮別過去大家對她的柔美印象，希望更多不一樣的角色找上門。