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GD、Jennie爆熱戀1年！「進出家中約會」畫面曝光

娛樂新聞組／綜合報導
Dispatch報導，GD與Jennie已交往一年，常會到各自的家中約會。（取材自Instagram）
Dispatch報導，GD與Jennie已交往一年，常會到各自的家中約會。（取材自Instagram）

南韓媒體早前曾預告2021年將有兩對大咖級情侶誕生，而元旦首日超強狗仔Dispatch就曝光玄彬、孫藝珍，兩人也大方認愛，而另一對「同公司偶像戀人」則讓人猜測會是哪對？如今Dispatch再曝光照片，就是同屬YG的的GD權志龍與師妹團「BLACKPINK」成員Jennie！

Dispatch報導，GD與Jennie已交往一年，常會到各自的家中約會，就算行程繁忙也會抽空見面。

據「Dispatch」報導，G-Dragon與Jennie已交往一年，常會到各自的家中約會，就算行程繁忙也會抽空見面。而且兩人交往在公司已是「公開的秘密」。報導中稱，G-Dragon位於漢南洞的高級公寓是有專用的電梯與停車位，若要直通家中則需認證，而G-Dragon已為Jennie登記出入證，讓她可以自由出入。

而對於「Dispatch」報導G-Dragon與Jennie秘戀一事，YG娛樂回應「因為屬於藝人私生活，所以很難確認，還請大家見諒。」

另外，男團EXO成員Kai和Jennie，2019年元旦曾被Dispatch爆料熱戀中。結果1月都還沒結束，就宣告分手，退回前後輩關係，令人錯愕。

同屬YG的的GD權志龍與師妹團「BLACKPINK」成員Jennie被爆戀愛。（...
同屬YG的的GD權志龍與師妹團「BLACKPINK」成員Jennie被爆戀愛。（取材自Instagram）
GD《THAT XX》的MV，當時找來尚未出道的Jennie拍攝。（影片截圖）
GD《THAT XX》的MV，當時找來尚未出道的Jennie拍攝。（影片截圖）
同屬YG的的GD權志龍與師妹團「BLACKPINK」成員Jennie被爆戀愛。（...
同屬YG的的GD權志龍與師妹團「BLACKPINK」成員Jennie被爆戀愛。（取材自Instagram）

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