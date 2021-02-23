我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院通過人事案 美駐聯合國新大使承諾助台抗中

WSJ:新證據顯示首批病例確診前 病毒已在中國傳播

清潔婦傳訊致歉行竊 周子瑜願原諒 說法曝光

記者林伯驊／高雄報導
周子瑜台南老家日前遭竊。本報資料照
周子瑜台南老家日前遭竊。本報資料照

韓國女團「TWICE」成員周子瑜的台南老家，日前遭汪姓女居家清潔員涉行竊，警方逮人並找回簽名照、簽名專輯及寫真書等，依竊盜罪嫌送辦；周子瑜母親黃燕玲今下午到高市刑大領回贓物，透露案發後有接獲道歉訊息，她表明會原諒，女兒當然也願意原諒。

29歲汪姓女子被台南地檢署以2萬元（新台幣，下同，約718 美元）交保，她將1套專輯以3000元賣出，警方聯繫買家後，對方也把專輯寄還。

黃燕玲今天下午約5點抵高市刑大，拿回失竊的東西，她謝謝警方幫忙把東西完整要回來，並說，有收到汪姓女子傳來道歉訊息，她回傳「我個人會原諒你的」，不過犯錯還是要接受行為上的糾正；後續司法程序，她認為對方還年輕，有必要給予機會。

黃燕玲也說，女兒周子瑜都知情，「她也覺得警方辦事效率超棒」，至於女兒是否願意原諒，黃燕玲說，「她當然願意啊，因為也是年輕的姐姐（指汪女）」。

黃燕玲還出示跟汪姓女子互傳訊息，汪女寫下「一時興起做出這樣的事，我知道我做錯事了，真的很對不起！」等道歉話語，她回應「我個人會原諒你的，也希望你能用正能量來幫助自己」等，黃女再表示「真的很抱歉事我沒有珍惜你們，對不起！」

黃燕玲回訊息表示會原諒汪姓女清潔員。記者林伯驊／攝影
黃燕玲回訊息表示會原諒汪姓女清潔員。記者林伯驊／攝影
涉偷竊周子瑜台南老家的汪姓女清潔員，事後傳訊息給黃燕玲致歉。記者林伯驊／攝影
涉偷竊周子瑜台南老家的汪姓女清潔員，事後傳訊息給黃燕玲致歉。記者林伯驊／攝影
明星周子瑜的母親黃燕玲今天下午到高雄市刑大，領回遭竊的贓物。記者林伯驊／攝影
明星周子瑜的母親黃燕玲今天下午到高雄市刑大，領回遭竊的贓物。記者林伯驊／攝影
汪姓女清潔員（中）被依竊盜罪嫌送辦，台南地檢署命令2萬元交保。記者林伯驊／翻攝
汪姓女清潔員（中）被依竊盜罪嫌送辦，台南地檢署命令2萬元交保。記者林伯驊／翻攝
汪姓女清潔員在訊息中多次向黃燕玲致歉。記者林伯驊／攝影
汪姓女清潔員在訊息中多次向黃燕玲致歉。記者林伯驊／攝影
黃燕玲回訊息鼓勵汪姓女清潔員。記者林伯驊／攝影
黃燕玲回訊息鼓勵汪姓女清潔員。記者林伯驊／攝影

美元

上一則

法國傳奇電音團體 「傻瓜龐克」宣布解散

延伸閱讀

法國傳奇電音團體 「傻瓜龐克」宣布解散

法國傳奇電音團體 「傻瓜龐克」宣布解散
NBA／家中掛小布畫像 詹姆斯：他每天伴著我

NBA／家中掛小布畫像 詹姆斯：他每天伴著我
NBA／改當音樂人？詹姆斯：想製作一張完美專輯

NBA／改當音樂人？詹姆斯：想製作一張完美專輯
華人違緩刑令行竊被捕

華人違緩刑令行竊被捕

熱門新聞

永遠的小龍女陳玉蓮(左)年初二到香港友人家拜年，仍是氣質高雅。圖／摘自臉書

最美小龍女年初二現身香港 61歲陳玉蓮真面目太驚人

2021-02-16 16:43
黃曉明爆夜店美女圍繞照，與Angelababy婚變傳聞再起。（取材自微博）

被爆過年上夜店、找美女陪酒…黃曉明回應了

2021-02-17 20:04
辛龍至今仍未走出喪妻之痛。（本報資料照片）

辛龍揮別喪妻之痛？神隱近5月首發文

2021-02-15 02:26
吳秀波、陳昱霖。(取材自微博)

搞父女戀出軌 形象大崩 吳秀波傳不再演戲了

2021-02-18 22:56
王菲。圖／摘自臧鴻飛微博

51歲王菲近照曝光 真面目引發激烈討論

2021-02-16 12:20
劉德華透露陪女兒在家網上上課，自嘲似重新開始讀書，不過因為陪讀書的關係，有時也會忍不住罵女兒。（圖：台灣映藝提供）

劉德華陪女兒上網課 天王也忍不住發脾氣

2021-02-19 10:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看

拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看
加州通過600元紓困 570萬人今年收到退稅45到60天可領

加州通過600元紓困 570萬人今年收到退稅45到60天可領
華爾街日報:新證據顯示首批病例確診前 病毒已在中國傳播

華爾街日報:新證據顯示首批病例確診前 病毒已在中國傳播
670人就1死、墓碑快不夠用…佛奇：美防疫全世界最糟

670人就1死、墓碑快不夠用…佛奇：美防疫全世界最糟
德州暴風雪後斷電 亞裔4婆孫疑壁爐取暖 葬身火海

德州暴風雪後斷電 亞裔4婆孫疑壁爐取暖 葬身火海