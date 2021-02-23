法國傳奇電音團體 「傻瓜龐克」宣布解散

法國知名電音團體「傻瓜龐克」透過影片宣布解散。(美聯社)

法國知名電音團體「傻瓜龐克」昨天透過影片宣布解散，片中保持一貫的晦澀風格，其中一人在沙漠中自爆的畫面讓樂迷不捨，曾與這個雙人組合作的美國 歌手「菲董」也推文致敬。

「傻瓜龐克」（Daft Punk）在社群媒體 推出約8分鐘長的影片，標題Epilogue有結語、尾聲之意，畫面擷取自他們的2006年科幻片「傻瓜龐克之機器人現形記」（Electroma）。

影片來源：YouTube Daft Punk頻道

影片中可見戴銀頭盔的成員背上被設定計時炸彈，然後愈走愈遠，最後爆炸灰飛煙滅。接下來出現的黑底畫面有金色和銀色機器手圍著光線，下方寫著1993-2021，象徵結束兩人28年的合作。

公關佛瑞澤（Kathryn Frazier）透過電郵向法新社證實傻瓜龐克解散，但沒透露原因。

從1995年歌曲Da Funk到2013年與美國歌手「菲董」菲瑞威廉 斯（Pharrell Williams）合作的「幸運星」（Get Lucky），傻瓜龐克成為法國浩室音樂一盞明燈照亮全球，並榮獲6座葛萊美獎（Grammy Awards），堪稱近年聲光效果十足的電子舞曲表演先驅。

他們的最後一張專輯「超時空記憶體」（Random Access Memories）在2014年舉行的葛萊美獎頒獎典禮上勇奪最佳年度專輯獎，且「幸運星」獲頒最佳年度唱片獎。

菲董在推特發文致敬，大讚傻瓜龐克是「永遠的傳奇」。許多樂迷也紛紛對傻瓜龐克解散表示不捨，留言說「時代的眼淚」，還說「他們不僅創造音樂歷史，更成為音樂歷史」。

傻瓜龐克成員包括現年46歲的本高特（Thomas Bangalter）和47歲的德霍曼克里斯托（Guy-Manuel de Homem-Christo） ，兩人年輕時在巴黎的學校認識，組團後總是戴著頭盔現身，不以真面目示人。本高特曾在2015年英國廣播公司（BBC）紀錄片中說，他們的日常生活比其他一樣有名的藝人普通多了，可能是因為這些藝人會被認出來。

他們首張專輯1997年的Homework一鳴驚人，收錄Da Funk和Around the World等歌曲，尤其在Around the World音樂錄影帶中戴上頭盔，成了日後的招牌打扮。兩人之後在2001年發行第2張錄音室專輯Discovery，當中的One More Time、Digital Love和Harder, Better, Faster, Stronger等首首成為經典；2015年再推出專輯Human After All。

外界一直謠傳在近年沉寂的傻瓜龐克會推出新專輯或新巡演，如今樂團宣告解散，讓許多樂迷夢碎。