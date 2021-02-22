汪小菲曝光小S熱舞影片 網驚「半夜和小姨子玩這個」

小S在汪小菲面前熱舞。 圖／擷自汪小菲微博

汪小菲這次回到台北經過隔離期滿後，終於能與老婆大S、兩個孩子一起團聚過年，而汪小菲深夜忍不住在社群 上貼出影片，曝光小S來家裡聚會時瘋狂模樣，讓網友都笑翻。

汪小菲半夜先PO出一段影片，是小S開心表示，姊夫買了一雙鞋，完全符合她的size，根本就是為她而買的，還嗆汪小菲「不要再暗戀我了好嗎」，汪小菲急得解釋「我是給我老婆買的，被她截胡了」，一旁的徐媽媽看了都笑翻，而汪小菲還透露「我老婆就在對面看著，無語」。

小S在汪小菲面前熱舞。 圖／擷自汪小菲微博

接著汪小菲又再分享一段影片，是小S在他面前熱舞，只見小S一個彎腰起身甩頭的動作，還把頭髮甩到汪小菲的臉上，然後汪小菲踩住了小S的襪子，所以小S一抬腳襪子就被迫脫掉了，只見汪小菲一臉無奈，小S仍是很認真的繼續熱舞，為此，汪小菲自己寫下一副對聯「甩頭打我臉，腳踩她襪子，橫批：你姐很淡定」。

網友看到影片都笑翻，「當姊夫真不容易」、「半夜三更和小姨子這麼嗨大S知道嗎？」、「論小姨子什麼時候離開我家」、「震驚！半夜不睡覺原來在和小姨子玩這個」、「你那一臉嫌棄太明顯了」。