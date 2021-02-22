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「緋紅女巫」再遇「快銀」 卻變成「X戰警」中的他！

記者蘇詠智／即時報導
伊凡彼得斯原本是不由漫威拍攝的「X戰警」片集中的「快銀」。圖／摘自imdb
伊凡彼得斯原本是不由漫威拍攝的「X戰警」片集中的「快銀」。圖／摘自imdb

漫威英雄片邁向新階段更兼容並蓄，過往由其他公司拍攝的「X戰警」等片中的演員，也能在漫威自家的影片裡亮相，造成粉絲熱烈討論，更讓人好奇他們未來的規畫。

目前正在Disney+推出中的「汪達與幻視」影集，「緋紅女巫」汪達靠著強大超能力，打造宛如家庭喜劇般的情境，彌補現實生活中先後失去兄弟、愛人的痛苦，然而她召喚出的「快銀」，竟非「復仇者聯盟」系列由艾倫泰勒強森扮演的版本，而是「X戰警」系列飾演同一角色的伊凡彼得斯，成為開播至今一大爆點。

過去漫威漫畫拍攝權不完全在自己手上，「復仇者聯盟」與「X戰警」系列都有快銀，卻都只能各自採用角色的部分內容，也由不一樣的演員扮演，直到漫威所屬的迪士尼併購20世紀影業，收回許多英雄人物和故事的拍攝權，外界也好奇快銀是否又有更完整的面貌重回漫威影片中，結果漫威找了以往「不是自家『快銀』」的伊凡彼得斯來「汪達與幻視」軋一角，反而更耐人尋味、討論熱度更強，堪稱高明之舉。

眾所周知，漫威計畫從「奇異博士2」起開啟「平行時空」的情節線，因此以往各種不同版本的超級英雄，都能夠合理出現在同一個影視宇宙中，被視為漫威這一階段最具野心的手筆。

伊莉莎白歐森(左)在漫威新影集中對戲的「快銀」已變成伊凡彼得斯。圖／摘自imdb
伊莉莎白歐森(左)在漫威新影集中對戲的「快銀」已變成伊凡彼得斯。圖／摘自imdb
伊莉莎白歐森(右)在漫威「復仇者聯盟」電影中陪伴的「快銀」是艾倫泰勒強森。圖／摘...
伊莉莎白歐森(右)在漫威「復仇者聯盟」電影中陪伴的「快銀」是艾倫泰勒強森。圖／摘自imdb

漫威 復仇者聯盟 迪士尼

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