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宋仲基婚變後復出拚了 「黑道律師」力尬「上流戰爭2」

記者李姿瑩／台北報導
重口味的「上流戰爭2」第一集祭出火辣床戲。圖／愛奇藝國際站提供
重口味的「上流戰爭2」第一集祭出火辣床戲。圖／愛奇藝國際站提供

宋仲基主演的「黑道律師文森佐」20日開播，播出時段左打「Penthouse上流戰爭2」，右踢「婚詞離曲」，不得不下猛藥祭出宋仲基裸身洗澡的養眼畫面，助攻首集最高收視率衝上10.8%。宋仲基婚變後全力拚事業，沒忘記台灣粉絲的支持，也特地透過影片和玉澤演、全余贇一起問候台灣觀眾。

宋仲基在「黑道律師文森佐」中化身黑手黨顧問律師，穿著西裝耍狠，用義大利語狂飆粗口。宋仲基透露，這個角色內心的孤單寂寞，劇情設定讓他獨自回到母親故鄉韓國，整體心情轉折相當吸引他。他很羨慕男主角「文森佐」勇敢且果斷的個性，跟自己凡事小心的態度大不相同。

自從和宋慧喬離婚後，宋仲基挑選劇本更加謹慎，不再走老套的浪漫題材，著眼於高規格製作，無論是「勝利號」還是停拍中的「波哥大」，包括小螢幕的「黑道律師」，都展現出他挑戰演技的野心。宋仲基慶幸自己算是幸運的演員，感興趣的題材幾乎都已經演過，接下來想嘗試諜報片，隨著年紀的增長想當一回「雙面人」。

宋仲基私下看了10多遍黃正民主演的電影「北風」，黃正民在片中遊走南北韓之間，最後全身而退並顧全仁義。宋仲基對於主角心理層面的演技十分好奇，對其內心戲的戲劇張力深感興趣。

而「黑道律師」接檔叫好叫座的「哲仁王后」，面對「上流戰爭2」和「婚詞離曲」兩大狗血劇夾殺，收視率壓力不小。目前「上流戰爭2」挾無線台優勢，收視率遙遙領先，宋仲基則走國際路線，從「勝利號」賀歲檔起接連透過Netflix全球播送，努力在狗血劇中殺出重圍。「黑道律師文森佐」每周六、日晚間10點在Netflix更新上架。

宋仲基的造型成為粉絲看點。圖／Netflix提供
宋仲基的造型成為粉絲看點。圖／Netflix提供
宋仲基放送養眼洗澡畫面。圖／Netflix提供
宋仲基放送養眼洗澡畫面。圖／Netflix提供

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