我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定

變形金剛分手魔咒？席亞、梅根、喬許都婚變 剩他圓滿

記者蘇詠智／即時報導
蘿拉哈達克（右）和山姆克拉弗林恩愛已成過去。圖／路透資料照片
蘿拉哈達克（右）和山姆克拉弗林恩愛已成過去。圖／路透資料照片

「變形金剛」系列電影推出至今超過13年，幾位主角包括席亞李畢夫、梅根福克斯、喬許杜哈默等不但都傳婚變，席亞更成了好幾位前女友口中會對她們身心凌虐的恐怖情人，形象跌到谷底，事業又陷危機。

席亞李畢夫被前女友FKA Twigs控告身心虐待，引發曾被他傷害的女性接棒控訴。FKA Twigs指席亞情緒失控時會開快車表示要與她同歸於盡，還曾抓著她往車身上撞，外界都訝異他竟是如此可怕，澳洲神秘歌后希雅也指控他在離婚沒確定之前就騙她已恢復單身，害她成為第三者。好萊塢各單位紛紛與席亞切割，唯獨星二代美女瑪格莉特庫利還和他打得火熱，各方擔心她成為下一個受害者，她卻悄悄在一月初和席亞分手。

一起主演「變形金剛」的席亞李畢夫（右）與梅根福克斯，都經歷了婚變。圖／摘自imd...
一起主演「變形金剛」的席亞李畢夫（右）與梅根福克斯，都經歷了婚變。圖／摘自imdb

最近FKA Twigs登上雜誌封面，再批席亞看似發了道歉聲明，其實心存僥倖、沒有完全認錯。瑪格莉特則把封面圖片發布在社群網站上，寫了相當耐人尋味的一句：「謝謝。」是謝FKA Twigs用自身的慘痛經驗讓她看清席亞的真面目，還是她也被席亞傷害過而同病相憐？暫時不得而知。瑪格莉特的母親是「妳是我今生的新娘」安蒂麥道威爾，未來發展頗受看好，揮別爛男人更能全心衝事業。

除了席亞在情場又跌跤，梅根福克斯和「飛越比佛利」布萊恩奧斯汀格林離異，兩人交往10年、一度差點要離婚，在梅根懷了第3胎後復合，不料依舊未能天長地久，而今都各自另結新歡，看似覆水難收。扮演英勇軍官的喬許杜哈默也和「黑眼豆豆」菲姬婚姻破裂，彼此分居後拖了快兩年才離成婚，現也都各走各路。

就連第5集女主角蘿拉哈達克都已和「我就要你好好的」山姆克拉弗林仳離，山姆過去曾一再提及，某次參加試鏡雖然沒有拿到角色，卻「見到我要共度一生的女孩」，蘿拉和他生了一雙子女，但在結婚6年後就宣告走不下去。

目前「變形金剛」全系列要角除了第3集女主角蘿絲杭亭頓惠利因與傑森史塔森只訂婚沒結婚，所以還不會「婚變」外，只剩主演第4、5集的馬克華柏格婚姻還幸福圓滿。扮演他女兒的妮可拉佩茲則和貝克漢家的長子布魯克林已訂婚，整天放閃，曬恩愛不嫌煩。

妮可拉佩茲（右）與布魯克林貝克漢三不五時就發布恩愛合照。圖／摘自Instagra...
妮可拉佩茲（右）與布魯克林貝克漢三不五時就發布恩愛合照。圖／摘自Instagram

「變形金剛4」馬克華柏格（右）與妮可拉佩茲，感情生活都還順利。圖／摘自imdb
「變形金剛4」馬克華柏格（右）與妮可拉佩茲，感情生活都還順利。圖／摘自imdb

梅根 社群網站 澳洲

上一則

哈利王子和英皇室決裂、惹奶奶傷心 果然禍首是梅根！

延伸閱讀

哈利王子和英皇室決裂、惹奶奶傷心 果然禍首是梅根！

哈利王子和英皇室決裂、惹奶奶傷心 果然禍首是梅根！
哈利梅根嗆「服務公眾全球都可以」與英女王關係惡化

哈利梅根嗆「服務公眾全球都可以」與英女王關係惡化

哈利、梅根反嗆王室！得寸進尺惹怒女王 關係惡化

哈利、梅根反嗆王室！得寸進尺惹怒女王 關係惡化

梅根與哈利鐵了心切割英皇室 威廉與凱特不道賀懷二胎

梅根與哈利鐵了心切割英皇室 威廉與凱特不道賀懷二胎

熱門新聞

辛龍至今仍未走出喪妻之痛。（本報資料照片）

辛龍揮別喪妻之痛？神隱近5月首發文

2021-02-15 02:26
永遠的小龍女陳玉蓮(左)年初二到香港友人家拜年，仍是氣質高雅。圖／摘自臉書

最美小龍女年初二現身香港 61歲陳玉蓮真面目太驚人

2021-02-16 16:43
黃曉明爆夜店美女圍繞照，與Angelababy婚變傳聞再起。（取材自微博）

被爆過年上夜店、找美女陪酒…黃曉明回應了

2021-02-17 20:04
胡因夢曾在台灣影壇當紅搶手。（本報系資料照片）

「台灣第一美人」胡因夢 當年進軍國際 戲分慘被大刪

2021-02-14 19:45
賈玲。（取材自豆瓣電影）

5天票房破18億人民幣！賈玲成為中國票房最高女導演

2021-02-15 21:57
吳秀波、陳昱霖。(取材自微博)

搞父女戀出軌 形象大崩 吳秀波傳不再演戲了

2021-02-18 22:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
圖輯／聯航客機引擎著火 碎片掉落科州民宅 機上241人

圖輯／聯航客機引擎著火 碎片掉落科州民宅 機上241人
蓋茲基金信託砍半蘋果持股 加碼這檔飆股

蓋茲基金信託砍半蘋果持股 加碼這檔飆股
洗漱受困浴室30小時 北京女除夕洗澡、初二才出來

洗漱受困浴室30小時 北京女除夕洗澡、初二才出來
華男法拉盛家門口遇襲 眼睛差點瞎了 家屬憂仇恨犯罪

華男法拉盛家門口遇襲 眼睛差點瞎了 家屬憂仇恨犯罪

吃人嘴軟 G7不敢談中國問題

吃人嘴軟 G7不敢談中國問題