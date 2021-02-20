我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州已接種700萬劑新冠疫苗 病例、住院數續降

紐奧良槍店爆槍案 槍手射殺2人後遭擊斃

馬修麥康納曝「鐵達尼」試鏡超好 卻輸給亂來的李奧納多

記者蘇詠智／綜合報導
「鐵達尼號」李奧納多狄卡皮歐與凱特溫絲蕾的搭配，風靡不少觀眾。（取材自IMDb）
「鐵達尼號」李奧納多狄卡皮歐與凱特溫絲蕾的搭配，風靡不少觀眾。（取材自IMDb）

「鐵達尼號」（Titanic）席捲全球票房已是23年前的事，但當初差點成為男主角的馬修麥康納（Matthew McConaughey），卻到現在還對自己的落空記憶猶新，坦言曾與凱特溫絲蕾（Kate Winslet）讀本，然後並不只是單純的試戲，劇組把他們的表情都拍下來，因此等於是試鏡，馬修很認真，結束之後人員們也追出來，大讚他的表現很好，給了他擁抱，讓他真心以為自己會雀屏中選，結果完全不是這麼一回事。

馬修麥康納自以為要當上「鐵達尼號」男主角。（路透資料照片）
馬修麥康納自以為要當上「鐵達尼號」男主角。（路透資料照片）

當年的馬修已經主演過「殺戮時刻」（A Time to Kill）、「接觸未來」（Contact）等全美票房破億影片，在好萊塢小生中算是勉強扛得起票房，地位絕對超過大都演獨立製片、雖受年輕人歡迎卻尚未具備堅強賣座保證的李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）。李奧納多那時對於接演一部耗資2億美元的好萊塢巨片也並不感興趣，試鏡過程態度馬虎，而且很快就注意力渙散，只有心在攝影棚跟大家打打鬧鬧，卻因此讓導演詹姆斯卡麥隆（James Cameron）被打動，決心用他當男主角，違背電影公司傾向找大牌馬修的意願，就此改變李奧的演藝生命。

不過比馬修麥康納更冤的是克里斯汀貝爾（Christian Bale），他本來也極有可能主演「鐵達尼號」，但在凱特溫絲蕾確定拿下女主角後，劇組不打算讓男女主角都由英國演員扮演，自動判他出局，好在他與馬修、李奧目前都是奧斯卡得主、皆為A+巨星，沒有誰被誰打擊到一蹶不振。

克里斯汀貝爾也曾差點是「鐵達尼號」男主角。（路透資料照片）
克里斯汀貝爾也曾差點是「鐵達尼號」男主角。（路透資料照片）

凱特 好萊塢 導演

上一則

梁靜茹證實情變！戀上總裁3個月 突爆「好聚好散」

延伸閱讀

沈騰搭「你好，李煥英」熱潮 超越黃渤成中國票房天王

沈騰搭「你好，李煥英」熱潮 超越黃渤成中國票房天王
年度裸戲比一比 溫絲蕾「露」出自信

年度裸戲比一比 溫絲蕾「露」出自信
超級盃／海盜上半場3達陣 21：6領先酋長

超級盃／海盜上半場3達陣 21：6領先酋長
真被「訂」下來？艾瑪華森戴鑽戒傳將嫁「大麻男」！

真被「訂」下來？艾瑪華森戴鑽戒傳將嫁「大麻男」！

熱門新聞

辛龍至今仍未走出喪妻之痛。（本報資料照片）

辛龍揮別喪妻之痛？神隱近5月首發文

2021-02-15 02:26
永遠的小龍女陳玉蓮(左)年初二到香港友人家拜年，仍是氣質高雅。圖／摘自臉書

最美小龍女年初二現身香港 61歲陳玉蓮真面目太驚人

2021-02-16 16:43
黃曉明爆夜店美女圍繞照，與Angelababy婚變傳聞再起。（取材自微博）

被爆過年上夜店、找美女陪酒…黃曉明回應了

2021-02-17 20:04
胡因夢曾在台灣影壇當紅搶手。（本報系資料照片）

「台灣第一美人」胡因夢 當年進軍國際 戲分慘被大刪

2021-02-14 19:45
吳秀波、陳昱霖。(取材自微博)

搞父女戀出軌 形象大崩 吳秀波傳不再演戲了

2021-02-18 22:56
賈玲。（取材自豆瓣電影）

5天票房破18億人民幣！賈玲成為中國票房最高女導演

2021-02-15 21:57

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
圖輯／聯航客機引擎著火 碎片掉落科州民宅 機上241人

圖輯／聯航客機引擎著火 碎片掉落科州民宅 機上241人
蓋茲基金信託砍半蘋果持股 加碼這檔飆股

蓋茲基金信託砍半蘋果持股 加碼這檔飆股
洗漱受困浴室30小時 北京女除夕洗澡、初二才出來

洗漱受困浴室30小時 北京女除夕洗澡、初二才出來
吃人嘴軟 G7不敢談中國問題

吃人嘴軟 G7不敢談中國問題
日女星巨乳暴紅 自曝剪指甲「要脫光+掰開雙峰」

日女星巨乳暴紅 自曝剪指甲「要脫光+掰開雙峰」