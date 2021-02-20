梁靜茹證實情變！戀上總裁3個月 突爆「好聚好散」

梁靜茹。（本報資料照片）

梁靜茹 去年認愛「畢加索國際企業」的總裁林達光，豈料時間約莫3個月之際，她突然在Instagram的限時動態發文「世界上的任何關係不強求，個性不合的好聚好散」，抒發心境的內容遭疑感情生變。對此，梁靜茹也透過經紀公司證實分手消息。

梁靜茹表示：「（兩人）相處下來，彼此對人事物價值觀大不同，在適當的時候選擇退回朋友關係，也是一個成熟的選擇。」

梁靜茹與林達光雖不常公開放閃，但去年她在小巨蛋開唱，男友深怕讓她分心，刻意不透露欣賞哪天的場次，但不忘送花到後台替她打氣，署名「Darwin Lin」之外，在卡片上浪漫寫著「繞『梁』天籟，激『靜』皆美，沁『茹』心弦」，特地以梁靜茹的名字仿效藏頭詩方式寫了12字的小情書，讓人稱羨。

梁靜茹也甜蜜分享兩人必用愛心表情符號，打趣形容談戀愛後變得有點忙，需好好運用時間，撥出多少時間給男友？她笑說：「就看經紀人給我多少時間囉。」大方侃侃而談新歡，不難看出她沉浸於戀愛中的喜悅。而她情人節當天和粉絲分享自拍美照，看得出幸福滿滿，沒想才過一周就證實分手。