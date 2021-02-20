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「黑寡婦」思嘉莉約翰森新婚愉快 老公透露秘訣

記者蘇詠智／綜合報導
思嘉莉約翰森（左）與柯林約斯特結婚快滿4個月。（路透資料照片）
思嘉莉約翰森（左）與柯林約斯特結婚快滿4個月。（路透資料照片）

漫威英雄片中的美豔「黑寡婦」（Black Widow）思嘉莉約翰森（Scarlett Johansson）去年10月底與交往好一陣子的「周六夜現場」諧星柯林約斯特（Colin Jost）結婚，到現在剛好快滿4個月，被問道在新冠肺炎疫情期間結婚是否美好，柯林答道：「應該是吧。如果能夠在這種狀況下都很好，就該是個好兆頭。」

柯林表示自己將婚禮規畫全都交給思嘉莉負責，自認思嘉莉在一切事項上都更有品味，交給她來處理更為妥當，自身要做到的就是乖乖配合。他還講出一番頗值得深思的理論：「我從小都沒有想像過我的婚禮該要怎樣怎樣，我覺得決定自己的另一半比決定想怎麼結婚更重要，我倒是一直都有想過未來的妻子該是什麼樣的人。」雖然在節目上常模仿、搞笑，柯林在面對終身大事可一點都沒開玩笑。

全球廣大觀眾對於在電影圈大紅大紫的思嘉莉遠比柯林更熟悉，不過思嘉莉因為漫威大片「黑寡婦」被新冠肺炎疫情弄得比原定要晚一年才能上映，因而闊別觀眾已一年多，反而柯林的新片「湯姆貓與傑利鼠」更早推出，現在就在台灣各大戲院放映中，他扮演的角色正好是籌辦豪華婚禮的新郎，電影裡反倒是他全部按照自己意思在規畫，新娘只能配合，又被湯姆貓和傑利鼠搞得一團亂，與柯林戲外全部讓思嘉莉主導有180度的不同。

思嘉莉約翰森已一年多沒有新作品推出。（路透資料照片）
思嘉莉約翰森已一年多沒有新作品推出。（路透資料照片）
柯林約斯特（右）在「湯姆貓與傑利鼠」中騎著卡通大象結婚。（取材自YouTube）
柯林約斯特（右）在「湯姆貓與傑利鼠」中騎著卡通大象結婚。（取材自YouTube）

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