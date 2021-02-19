醜聞男繼續遭舊愛攻擊！「變形金剛」男被批道歉沒誠意

艾米爾漢莫舊愛透露他母親早知道他性格中的黑暗面。圖／路透資料照片

歐美娛樂圈近來好幾位男星醜聞連環爆，形象和事業都受到影響，其中被一堆舊愛接棒砲轟的「變形金剛」系列主角席亞李畢夫，雖然曾發聲明向前女友FKA Twigs道歉，她卻在近日的電視專訪中批評他根本無誠意，看似認錯卻也沒完全承認自己的惡行，只不過再一次操弄他人的情緒，和交往時沒啥改進。

FKA Twigs曾經與羅伯派汀森訂婚，被他的迷姐迷妹們言語霸凌 ，受盡歧視 ，心中十分受傷。哪知道因為拍戲與席亞結緣，帶來的卻是更大痛苦，不僅數度遭席亞施暴、差點被他害死，心靈亦受到折磨。席亞的聲明表示FKA Twigs所言雖然不全然是事實，自己還是對她造成傷害，願意道歉，這種不乾不脆的態度並沒被FKA Twigs接受，她嘆道：「這讓我回想到以前他對我的那些精神虐待，他會接受其中的一些責罵，卻不全部承擔，然後就徹底否認。」她慶幸自己還能夠保住一條命，現在願意為了聲援其他遭到家暴 的受害者而站出來，席亞想輕鬆脫身，只怕並不容易。

另一位高大帥氣又出身自富豪之家的「王子型」小生艾米爾漢莫，被發現沉迷於性虐與食人的幻想，和外表的強大反差令無數女影迷心碎。他的前女友之一佩姬勞倫斯透露他母親曾警告過她，指他有禽獸般的行為、惡魔想要奪取他的身體，由於佩姬自認並非對宗教很虔誠，聽到這些話覺得有點離譜，卻也隱約察覺出，艾米爾的母親知道兒子有很陰暗的一面。