我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一年內海上第二爆！美航艦羅斯福號3水手驚傳確診

翁山蘇姬被控第二項罪名 違反天然災害管理法

吳宇森在美國吃團圓飯 抱孫女照首曝光

記者陳建嘉／即時報導
吳宇森一家人在春節當天吃團圓飯，過得相當和樂。圖／倪有純提供
吳宇森一家人在春節當天吃團圓飯，過得相當和樂。圖／倪有純提供

名導吳宇森去年10月首度當爺爺，近日適逢農曆春節，一家人在美國團聚吃年夜飯，總算感性擁抱孫女，並首度對外宣布名字為吳慧蘭。由於美國疫情氾濫，吳宇森怕染疫，抱孫前還先自主在家隔離14天，還主動跟進新任美國總統拜登，主動施打新冠肺炎疫苗，才終於如願近距離接觸孫女，除夕當天，吳宇森不僅深情款款緊抱著，更直呼「漂亮」，讓一旁的妻子牛春龍相當驚喜，「從沒聽過他口中蹦出這兩個字」。

受到新冠肺炎影響，再加上嬰兒剛出世，吳宇森的大女兒吳尚方嚴格要求家人不准抱嬰兒，連腳也不能碰，就連吳尚方去年12月生日，加上小孩剛滿2個月，全家人一起聚會當天，也不能碰嬰兒，不過吳宇森仍相當開心，親手做油飯給全家人分享，也特地為女兒作生日麵線。提到為何會將孫女取名為吳慧蘭，因為當時有友人送了盆漂亮的蘭花到家裡，讓全家人很是歡喜，吳宇森決定孫女的名字要有一個「蘭」字，牛春龍更饒富詩意說了一句「蘭花要有智慧，才更圓滿」，一家人最終將孫女定名為「慧蘭」。

吳宇森一向工作忙碌，因應疫情，空出許多時間在家，但只要出門，幾乎都是全罩式裝備，頭戴帽子，眼戴太陽眼鏡、口罩，就怕自己確診，會連累到家人，「我有更多的時間思考，如何拍一部年輕人喜歡的好電影」，最終除了期許大家新年快樂，也希望每一個人都要謹慎小心，「身體健康才是最重要的，每個人都是國家的棟樑」。

吳宇森深情對望並抱著孫女吳慧蘭，首度在美國團圓過年。圖／倪有純提供
吳宇森深情對望並抱著孫女吳慧蘭，首度在美國團圓過年。圖／倪有純提供
吳宇森的孫女吳慧蘭。圖／倪有純提供
吳宇森的孫女吳慧蘭。圖／倪有純提供
吳宇森導演的大女兒吳尚方去年10月剖腹生下混血女兒吳慧蘭，牛春龍相當開心。圖／倪...
吳宇森導演的大女兒吳尚方去年10月剖腹生下混血女兒吳慧蘭，牛春龍相當開心。圖／倪有純提供

美國 疫情 新冠肺炎

上一則

賈玲打敗劉若英 登中國影史票房最高女導演

延伸閱讀

張燕生：拜登依然會推進「逆全球化」

張燕生：拜登依然會推進「逆全球化」
最低時薪15元？拜登很搖擺 勞團很挫折

最低時薪15元？拜登很搖擺 勞團很挫折
慕尼黑安全會議主席：台海爆軍事衝突風險 全球最高

慕尼黑安全會議主席：台海爆軍事衝突風險 全球最高
做得不夠？做得太過？拜登新政陷兩難 進步派、保守派都不滿

做得不夠？做得太過？拜登新政陷兩難 進步派、保守派都不滿

熱門新聞

胡歌早年受訪說「男人花心很正常」又被翻出，網友紛紛表示「偶像濾鏡碎一地」。(圖：Giorgio Armani提供)

胡歌：男人花心很正常 網喊：偶像濾鏡碎一地

2021-02-10 02:30
辛龍至今仍未走出喪妻之痛。（本報資料照片）

辛龍揮別喪妻之痛？神隱近5月首發文

2021-02-15 02:26
鍾楚紅提前慶生。圖／摘自微博

61歲鍾楚紅近照驚人曝光 獲讚「人間最美」

2021-02-11 11:21
港星朱茵在微博自曝胖了200斤。圖／摘自微博

女神「腫」麼了？金庸筆下最美「黃蓉」驚曝胖了200斤

2021-02-11 16:15
胡因夢曾在台灣影壇當紅搶手。（本報系資料照片）

「台灣第一美人」胡因夢 當年進軍國際 戲分慘被大刪

2021-02-14 19:45
蔡康永主持節目多年，不在開場說「各位觀眾，大家好」。 (截取自愛奇藝精選YouTube頻道)

蔡康永主持「康熙」12年堅守一原則 小S都覺得怪

2021-02-13 11:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
在麵包店內被搶 南加華婦：這是很可怕的現象！

在麵包店內被搶 南加華婦：這是很可怕的現象！
中部地區逾400萬戶大停電！德州冷到電網崩潰

中部地區逾400萬戶大停電！德州冷到電網崩潰

加拿大等58國發表宣言 譴責拘留外國人當談判籌碼 中：賊喊捉賊

加拿大等58國發表宣言 譴責拘留外國人當談判籌碼 中：賊喊捉賊
5天票房破18億人民幣！賈玲成為中國票房最高女導演

5天票房破18億人民幣！賈玲成為中國票房最高女導演
以色列研究：輝瑞COVID-19疫苗效力達94%

以色列研究：輝瑞COVID-19疫苗效力達94%