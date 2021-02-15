要將性騷風波「化爛事為好事」 雞排妹宣布計畫

雞排妹拜年之餘也宣布策展計畫。圖／水舞國際提供

雞排妹 鄭家純在農曆年前在主持尾牙時遭到性騷 擾，她化爛事為好事，不只捐款10萬元(約3570美元)酬勞給門諾基金會，15日更宣布要募集「性騷／性侵 受害者的故事」，舉辦「38號樹洞」展覽。

在雞排妹說出自己的遭遇後，社群平台開始收到多封網友私訊，含淚揭開埋藏在心中的痛。雞排妹親自閱讀、截圖存檔，讓外界可以看到這些不平等的遭遇。當中也有男性受害者，以及在海外的網友一起響應，從職場性騷擾到近親之間的侵害，每篇故事都代表著受害者說不出的痛苦。

雞排妹表示，她從沒想過會收到這麼多受害者的故事，至今已經累積逾500封。她知道有的受害者靠著匿名分享，把她當作安全的樹洞，光是「發出訊息」，就已經得到喘息。也因為她把這些故事收集放在FB相簿、IG精選，讓其他的受害者知道自己並不孤單。

只是還是有許多惡意人士持續檢討被害人，讓雞排妹對自己的做法開始有些迷惘。她經由朋友介紹，認識文字工作者房慧真和胡淑雯，最後決定將受害者書信集結成實體信件展覽，將由雞排妹自費籌辦，不會與任何團體、基金會、政治人物合作，免費開放外界參觀。

「展覽的目的是讓真實故事能被看見，聚集起來將有迎來希望的能量。」雞排妹選擇3月8日婦女節作為收件截止日期，並特別申請了「台北迪化街郵局 第38號信箱」作為投稿專用信箱。38這組數字也是展覽計畫名稱，即日起開放所有人寄信參與。

【38號樹洞】性騷／性侵真人故事募集計畫

一個人發出聲音，

想紅、不知檢點、胡說八道。

失去工作、眾叛親離、蕩婦羞辱、人格毀滅。

十個人發出聲音，

森林裡有一棵大樹倒下，被聽見了。

一千人發出聲音，

共振鳴響，讓全世界都聽見。

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性騷／性侵真人故事募集計畫，邀請你／妳成為十分之一、百分之一、千分之一，堅定地在「３８號樹洞」發出聲音。

１００封信件就是１００份證詞，

它不只是你／妳真實的聲音，

也具有史料意義，

我們將一起寫下台灣Me too的歷史。

募集信件後透過策展，

讓陽光照進性騷／性侵的暗角，

不再為了說出來而感到羞恥。

Time's up，

讓羞恥到、此、為、止。

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參與辦法：

寫下親身經歷的性騷／性侵故事（手寫或打字後列印出皆可），郵寄【台北迪化街郵局 第38號信箱】。

收件截止日期：

2021年3月8日