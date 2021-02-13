大片檔期一再延後 害慘一堆老將新秀？

丹尼爾克雷格與瑞秋懷茲夫妻倆都是歐美巨片檔期一延再延的苦主。（路透資料照片）

已經過去的2020年，因新冠肺炎疫情 在歐美居高不下，許多好萊塢大成本巨片檔期一再延後，有的甚至推遲了一年多，演員們早就開始宣傳活動，也被迫拉長進度，彷彿永遠沒辦法脫身。在此情況之下，看似最受影響的是原本可望崛起、走紅的新秀，只能耐心等候終能大放異采的時刻，其實他們身旁的老將，也同樣由於新作無法問世，擔心行情冷卻。

去年在「她們」中表現不俗、風光入圍奧斯卡最佳女配角的佛蘿倫絲普伊，獲漫威 力捧在「黑寡婦」飾演女主角思嘉莉約翰森的特務單位同僚，情感上像是她的妹妹，被預期是接班思嘉莉的新一代漫威英雌。然而「黑寡婦」從去年5月上映延到11月，又從11月再延到今年5月，觀眾始終只能看看預告片、等不到正片，佛蘿倫絲也沒能一鼓作氣衝進A咖大牌的位子，好在漫威仍有要捧她，已安排她加入「鷹眼」影集。

佛蘿倫絲普伊是漫威新一代英雌，遲遲無法與觀眾見面。（路透資料圖片）

「黑寡婦」裡另有飾演資深幹探的瑞秋懷茲，在片中和思嘉莉與佛蘿倫絲這兩位後輩魅力大比拚，展現成熟嫵媚的魅力，瑞秋演技突出卻不常有展現武打身手的機會，難得一次在漫威大片開打，觀眾遲遲無法欣賞，她也感到無奈。

無獨有偶，瑞秋的丈夫丹尼爾克雷格，號稱告別詹姆斯龐德 的最後一部影片「007 生死交戰」，檔期延宕較「黑寡婦」更久，觀眾真的等到精疲力盡、意興闌珊，今年10月都還未必真能順利上映。片中戲分可能不如另兩位女主角多的「龐德女郎」安娜迪阿瑪斯，因為曾與班艾佛列克談了場轟轟烈烈的戀愛，就算沒因為龐德片中的表現受到討論，起碼靠緋聞持續搶佔媒體版面，看似最不受一再延檔的影響。結果她和班的感情已經畫下句點，「007 生死交戰」還沒有要上演，她恐怕也沒有更新的搏版面招數了。

「龐德女郎」安娜迪阿瑪斯靠緋聞搶版面，彌補片子一直不能上映的缺憾。（路透資料照片）

「金牌特務：金士曼起源」命運多舛，相較「007 生死交戰」不遑多讓。本來前年11月就要上映，迪士尼併購20世紀影業後改到去年2月，又再調到11月，最後再因疫情延到今年2月，現又拖到夏末才要上映。片中男主角哈利斯狄金森曾以「浪蕩沙灘」全裸、大尺度同性激情演出引起注意，從非主流打進主流，前年也在「黑魔女2」扮演王子，被3位女主角搶光丰采，好不容易有望在「金士曼起源」中一枝獨秀，又不知拖到何時才能正式登場、得以揚眉吐氣？