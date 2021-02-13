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徐薇補教王國交棒兒子 每天開心當專職網紅

記者葉君遠／即時報導

徐薇兒子江大成原在上海從事電競事業，因疫情暫留台灣，最後決定回來媽媽建立的補教王國上班，一切從基層做起，頭銜是「徐薇品牌專員」，令人驚訝的是，徐薇幾乎已退居幕後，當專職網紅，而且她的人氣超旺，每次直播，都有數千人在線觀看。

徐薇的補教王國目前全台有2百多家分部，大成回來，剛好碰到教育部的108課綱，要求多元化學習，跟另一個好友思考後，決定從另一個角度切入讓徐薇英文多元化。他說，「我想要寓教於樂，所以拍了一系列的手作自然科學、數學、藝術等內容，讓小朋友學科學也學英文，因為媽媽專長是英文，其他的，她就不參與意見，專職當她的網紅，每天開箱、唱歌就好。」

徐薇看著兒子從原來的逐夢電競，到提早回來接班，直呼一切都是意外，「我的生意很穩定，當初預計他28歲回來，結果一波疫情打亂所有計畫，雖然比想像中早，但他剛好加入這波課綱改變，錄了許多內容，從設計、選材到教科學，都是他跟另一個好友完成，這兩人都是台大學霸，若要我從老闆的角度去看他們，我認為，他們做的真的很不錯。」

其實，江大成一步步在接班媽媽的態勢明顯，除了補教，他最近還開始主持廣播，當年，媽媽曾在廣播裡做了16年，每天早上教聽眾開口學英文，如今兒子在NEWS98做的節目就叫「大成小館」，裡面延續媽媽教英文的傳統，他用時事新聞，去教大家學英文、學成語，最後10分鐘再分享電競心得，徐薇笑說，「這根本是母債子還」。

疫情 教育部 台灣

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