我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

公路結冰 德州逾130車連環撞 6死多傷 車禍綿延1.5哩

加州新冠死亡人數超越紐約 4萬5639人 疫情最嚴峻

因疫情無法團圓 李心潔泛淚「擊垮了我的意志力」

記者陳建嘉／即時報導
李心潔。圖／甲上提供
李心潔。圖／甲上提供

金馬影后李心潔出了名的愛家，這一兩年受疫情影響，難得無法回家鄉陪媽媽過年，讓一向堅強的她也忍不住在空蕩蕩的商場紅了眼眶，「「真沒想到無法回鄉團圓，擊垮了我的意志力」。

李心潔雖在馬來西亞，但卻無法回家鄉，原來是因為大馬行動管制令近期雖略為放寬，讓創意領域及零售業皆可恢復營業，並允許民眾到餐廳用餐，但還不開放非商業的跨州行動，讓她無法與家人相見。

「今年沒有長輩可以靠，第一次自己撐起大局，還是盡力想給孩子們營造過年氣氛」，她也積極準備過年擺置，「大掃除，訂糕點，送年禮，計畫年三十到初四的菜餚，準備接財神的供品，買煙火，讓媽媽把她給孩子買的新睡衣寄到吉隆坡...」。

李心潔透露自己最愛的節日便是農曆春節，每一年到了這個時間點都會排開工作，「結婚後就和老公協議，一年在馬來西亞、一年在香港過年。往年不是媽媽就是姑媽（老公的姊姊）打點過年的菜餚，拜神的供品，每天一戶、一戶親戚朋友家去拜年，帶孩子去看舞龍舞獅，逛花市」，如今卻無法好好過年；等到馬來西亞略為開放禁令，宣布商場、零售業可以重新營業，讓她連忙出門，「我一直強忍眼淚，告訴自己『要堅強，要堅強』。

疫情爆發以來，不管什麼階段，我都要自己保持正能量，儘量照顧好自己和家人，小黃花教育基金會還積極籌款幫助貧困的家庭，購買醫療防護用品給醫院，去年到台灣工作，經歷飛行，隔離，與孩子分離等等不容易的過程，我都儘量保持淡定，接受，面對。真沒想到一個無法回鄉團圓擊垮了我的意志力」。

不過，李心潔仍勉勵接下來會更好，期許接下來趕緊結束疫情，並感謝站在第一線的醫護人員，「無論如何，年還是要過，日子還是要過，而且在擦乾眼淚後，還是要笑著吃年夜飯。兄弟姊妹們，讓我們一起加油，讓我們一起堅強度過困境。感謝所有前線人員，我知道你們是最幸苦的，這一年來你們無日無夜為我們抗戰，祈求疫情盡快結束，祝福所有病患者早日康復，祝福大家新年快樂」。

李心潔。圖／摘自臉書
李心潔。圖／摘自臉書

疫情 零售業 台灣

上一則

女神「腫」麼了？金庸筆下最美「黃蓉」驚曝胖了200斤

下一則

香港性感女神掌鏡 女兒旗袍拜年 好身材更勝媽

延伸閱讀

男訂情人節蛋糕送「5女友」 店家神回：別擔心！

男訂情人節蛋糕送「5女友」 店家神回：別擔心！
人妻Ella享口福 台馬年味輪番嘗

人妻Ella享口福 台馬年味輪番嘗
馬來西亞前首相：盼拜登終結愚蠢美中貿易戰

馬來西亞前首相：盼拜登終結愚蠢美中貿易戰
馬來西亞宣布進入緊急狀態 總理：非軍管也不會戒嚴

馬來西亞宣布進入緊急狀態 總理：非軍管也不會戒嚴

熱門新聞

沈雁驚傳逝世，享年60歲。(本報資料照片)

「一串心」玉女偶像 沈雁在美逝世 享年60歲

2021-02-05 00:45
爆出未婚生女事件後，張碧晨節目被撤，負評不斷。(取材自微博)

爆出未婚生女 張碧晨節目被撤 華晨宇工作不斷

2021-02-05 02:16
胡歌早年受訪說「男人花心很正常」又被翻出，網友紛紛表示「偶像濾鏡碎一地」。(圖：Giorgio Armani提供)

胡歌：男人花心很正常 網喊：偶像濾鏡碎一地

2021-02-10 02:30
宋仲基帥氣出席上映「勝利號」記者會。圖／摘自Netflix

離婚宋慧喬近2年 宋仲基不忍了首談離婚真實心情

2021-02-04 12:04
網瘋傳胡歌、劉亦菲已婚。(取材自微博)

網瘋傳胡歌、劉亦菲去年已領證！年底宣布喜訊

2021-02-04 03:56
劉德華被指違規的短片。（視頻截圖）

劉德華抖音違規 「人氣」急跌2000萬瀏覽量

2021-02-06 02:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
偷車攜槍 MIT博士生遭搜捕…涉耶魯華生命案 潘勤軒「極其危險」

偷車攜槍 MIT博士生遭搜捕…涉耶魯華生命案 潘勤軒「極其危險」
年夜飯太簡約讓媳婦滿腹委屈 網友怒了：想吃就自己來

年夜飯太簡約讓媳婦滿腹委屈 網友怒了：想吃就自己來
61歲鍾楚紅近照驚人曝光 獲讚「人間最美」

61歲鍾楚紅近照驚人曝光 獲讚「人間最美」
拜登：跟習近平講了兩小時電話 相談甚歡

拜登：跟習近平講了兩小時電話 相談甚歡
逾百前共和黨政府官員 緊鑼密鼓擬創「反川」第三大黨

逾百前共和黨政府官員 緊鑼密鼓擬創「反川」第三大黨