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奧斯卡最佳國際影片 台灣電影「陽光普照」晉初選15強

記者陳建嘉／綜合報導
台灣電影「陽光普照」經首輪投票之後，名列奧斯卡最佳國際影片15部初選名單，奪獎路上往前邁進一步。（圖：甲上提供）
台灣電影「陽光普照」經首輪投票之後，名列奧斯卡最佳國際影片15部初選名單，奪獎路上往前邁進一步。（圖：甲上提供）

曾獲金馬獎最佳影片、最佳導演鍾孟宏以及最佳男主角陳以文等6項大獎的「陽光普照」，代表台灣角逐奧斯卡獎，自從拿下休士頓影評人協會獎之後再下一城，與丹麥「醉好的時光」、墨西哥「流亡雙城」以及香港「少年的你」共同闖入奧斯卡獎最佳國際影片短名單前15強，有望成為繼由李安「臥虎藏龍」之後，再度闖入奧斯卡獎最佳國際影片的台灣電影

先前代表台灣闖入奧斯卡獎最佳國際影片的電影，皆由李安執導，分別是1993年作品「喜宴」、1994年「飲食男女」、2000年「臥虎藏龍」，其中「臥虎藏龍」正式獲獎，此後並未闖入正式入圍名單，僅有2012年的「賽德克．巴萊」闖入初選短名單。

奧斯卡獎最佳國際影片頒給在美國境外製作、非英語對話高於50%、片長超過40分鐘，並有各國代表的電影，鍾孟宏導演先前才拿下楊士琪紀念獎，獲知名影人陳坤厚、胡幼鳳加油打氣，他當時還樂觀開玩笑說：「每個沒有得獎的人，都會說不公平啦。」不過楊士琪紀念獎的主委胡幼鳳、製片王耿瑜特別強調：「這是全世界唯一以電影記者為名的獎項，由電影人和媒體人共同成立，35年來，只頒出過7座獎，相當珍貴，我們選得主不是只看一時，是長期觀察他對電影文化提昇的貢獻。」

監製葉如芬先前得知「陽光普照」角逐奧斯卡獎，就開心表示「從『失魂』、『大佛普拉斯』到『陽光普照』，今年我監製的電影第三次角逐奧斯卡最佳國際影片，覺得很開心、也很驕傲」，但她也希望外界可以多多支持推動國片，讓台灣電影更好，「謝謝大家的鼓勵，我們會繼續拍出優質的電影」。

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