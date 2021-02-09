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「夢幻女郎」與世長辭「至上女聲」瑪麗威爾森76歲去世

記者蘇詠智／即時報導
瑪麗威爾森曾在美國樂壇有留下光輝紀錄。圖／路透資料照片
瑪麗威爾森曾在美國樂壇有留下光輝紀錄。圖／路透資料照片

1960年代曾在美國樂壇紅極一時的黑人女團「至上女聲」元老團員瑪麗森爾森(Mary Wilson)，傳在內華達州家中去世，享年76歲。瑪麗在15歲時與好友佛蘿倫絲巴拉合組女團，瑪麗又拉了同學黛安娜蘿絲進來，幾個女生就此成團，除她們之外的成員時有變動，最後剩她們3人組，此時她們終於爭取到簽進著名的黑人歌曲大本營—Motown唱片，也選定「至上女聲」(The Supremes)這個團名。

儘管「至上女聲」剛開始幾首單曲都沒大受歡迎，慢慢開始有了人氣，在黛安娜蘿絲被選定成為主唱後，全團聲勢扶搖直上，各方都看得出負責帶她們的唱片公司主管，心思都在黛安娜的身上，甚至最後還把團名改成「黛安娜蘿絲與至上女聲」，自覺受冷落的佛蘿倫絲巴拉酗酒發福，和團員關係冷淡，最後離開Motown自立，單飛卻沒變更紅，而在幾年後才30出頭就窮困潦倒去世。

雖然黛安娜蘿絲飛上枝頭變鳳凰，卻也沒在團內待很久，後來也單飛，又有旁人補進來，最後「至上女聲」在1977年辦了告別演唱會後解散，瑪麗直到告別演唱會之前才離團，算是待最久的元老。「至上女聲」的故事在1981年被改編成舞台劇「夢幻女郎」，瑪麗之後所寫的回憶錄，書名就叫作「夢幻女郎—我身為至上女聲成員的生活」，獲得相當大的成功。

相較於出書大賣，瑪麗的歌唱事業卻遠不如已成巨星的黛安娜蘿絲那麼亮眼，不過她轉換跑道，替音樂人爭取權益發聲，變成最具代表性人物之一，讓她始終受到娛樂界的敬重。 

瑪麗威爾森（中）與黛安娜蘿絲（右）等是「至上女聲」最經典成員組合。（美聯社）
瑪麗威爾森（中）與黛安娜蘿絲（右）等是「至上女聲」最經典成員組合。（美聯社）

黑人 舞台劇 美國

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