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柴智屏29歲女兒閃電離婚 1年破局！偶像教母說出真正原因

記者楊起鳳、黃保慧／即時報導
偶像教母柴智屏(右)去年風光嫁女兒高雋雅(左二) ，今天才公開已離婚。圖／本報系資料照片
偶像教母柴智屏(右)去年風光嫁女兒高雋雅(左二) ，今天才公開已離婚。圖／本報系資料照片

柴智屏29歲女兒高雋雅2019年底與從事貿易的陳子豪結婚，對象也是柴智屏同學的兒子，當時席開60桌，幾乎演藝圈大咖全都到場祝賀，風光辦完婚禮，想不到今天高雋雅卻在臉書宣布已離婚，寫著，「我們沒有誰對不起誰，真要說個原因，就是我們都還太年少輕狂」。

高雋雅在臉書寫到，2020年底和對方取得共識結束婚姻，表示，「過程和平、也彼此祝福」，她說：「兩年的婚姻生活，我們都盡力了！我們沒有誰對不起誰，真要說個原因，就是我們都還太年少輕狂。但我並不後悔，因為這些婚姻中曾經的點滴，都將會讓我變得更堅強，也謝謝他曾經給我的愛和照顧。」

柴智屏剛才接受本報系專訪時表示，一切尊重女兒的決定，至於離婚的原因她表示：「就是個性不合。」她表示兩人個性差異太大，不過前女婿的媽媽是她的高中同學，兩人的關係仍舊很好，柴智屏說：「我們旁邊的人感情還是很好，只有他們兩個不好，所以一切照舊。」

高雋雅日前才出席媽媽公司的尾牙宴，當天她衣著寬鬆還有人懷疑她是否懷孕？她表示：「沒有啦只是變胖。」沒有透露離婚的訊息。據柴智屏表示，會選在今天宣布離婚的事情，只是認為快過年了，應該沒有人會注意到這個新聞，但已經引起注意，她表示：「那就這樣吧！一切尊重年輕人的決定。」

婚禮當天，柴智屏被問到對於給女婿幾分？柴智屏說：「女兒打幾分我就打就幾分。」高雋雅則說：「都嫁了就100。」柴智屏接話：「那我就再加1分，101分。」想不到女婿如此高分，卻還是結束婚姻。

高雋雅臉書全文

即將過去的鼠年，對大家來說是變動很大的一年，對我來說也不例外。2020年底，我和他取得共識結束婚姻，恢復了單身。過程和平、也彼此祝福。

兩年的婚姻生活，我們都盡力了！我們沒有誰對不起誰，真要說個原因，就是我們都還太年少輕狂。但我並不後悔，因為這些婚姻中曾經的點滴，都將會讓我變得更堅強，也謝謝他曾經給我的愛和照顧。

最後，我特別想對一路關心我們的長輩親友們表達感謝，很遺憾、也很抱歉，辜負了你們的好意與期待，尤其是當初你們不辭老遠特別從各地前來參加婚禮、祝福我們。這份心意，我將永遠放在心裏。

新的一年、新的開始，我們都會過得更好 ，也祝福大家身體健康，牛年順心！

柴智屏之女高雋雅（右），陳子豪（左）2019年婚宴 。圖／聯合資料庫
柴智屏之女高雋雅（右），陳子豪（左）2019年婚宴 。圖／聯合資料庫

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