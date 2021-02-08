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「獵鷹與酷寒戰士」超級盃狂打廣告 粉絲驚見這個人

記者蘇詠智／即時報導
「酷寒戰士」巴奇接住了盾牌。圖／摘自YouTube
「酷寒戰士」巴奇接住了盾牌。圖／摘自YouTube

漫威影業自前年「復仇者聯盟：終局之戰」後，至今還沒有任何一部新的電影上映，倒是影集接連不斷要登場。即將在3月中下旬推出的「獵鷹與酷寒戰士」，因為情節直接和「美國隊長」系列相銜接，也將揭開誰才會是新一代的「美國隊長」，格外受到外界關注。漫威特別在廣告時段賣價向來高昂的美式足球超級盃，強打該劇最新預告，引起粉絲熱烈迴響。

影片來源：YouTube

在漫威漫畫中，「酷寒戰士」巴奇曾接下美國隊長重任，而後「獵鷹」山姆也曾成為新一代的美國隊長，在「終局之戰」結尾，原本的美國隊長史蒂夫羅傑斯選擇退休，把盾牌傳給山姆，看似親自交棒給他。

影片來源：YouTube

然而「獵鷹與酷寒戰士」一開始就會提到，山姆是否具備接下新一代美國隊長的能力，其實還受到質疑，因此預告裡也看得到他看似自我鍛練，將史蒂夫留給他的盾牌擲出，撞樹反彈後卻是巴奇伸手接住，兩人到底誰才會是真正接班人？謎底會在劇情中揭曉。

「獵鷹與酷寒戰士」的最新預告，還能聽到「美國隊長3：英雄內戰」的大反派齊莫旁白說道，自己不喜歡一件事情半途而廢，暗示他將捲土重來、再興風作浪；雖然扮演齊莫的丹尼爾布魯還未在預告中正式亮相，卻有另一位「美國隊長」系列老面孔回歸，就是由艾蜜莉凡坎普飾演的13號探員雪倫卡特。

原本此角被設定為史蒂夫在告別初戀佩姬卡特後的感情對象，剛巧佩姬與雪倫是姑母、姪女的關係，不過在「美國隊長3：英雄內戰」年老的佩姬去世後，史蒂夫吻了雪倫的安排讓許多觀眾不開心，漫威編導群改在「終局之戰」安排史蒂夫透過量子儀器回到過去，與佩姬共度餘生，定位尷尬的雪倫只好被迫消失。

而雪倫在「終局之戰」後的命運變得更委屈，不但沒機會與史蒂夫發展下去，還因為曾公開表態挺他遭到牽連、淪為逃犯，她在「獵鷹與酷寒戰士」預告一出場就殺氣騰騰，拿槍對著兩位男主角，讓網友直呼期待。

「13號探員」雪倫卡特再度出現。圖／摘自YouTube
「13號探員」雪倫卡特再度出現。圖／摘自YouTube
「獵鷹與酷寒戰士」是漫威即將推出的最新影集。圖／摘自imdb
「獵鷹與酷寒戰士」是漫威即將推出的最新影集。圖／摘自imdb
「獵鷹」山姆繼承「美國隊長」史蒂夫留下的盾牌。圖／摘自YouTube
「獵鷹」山姆繼承「美國隊長」史蒂夫留下的盾牌。圖／摘自YouTube

美國 漫威 超級盃

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