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小豬YouTube開頻道求復出 前經紀人虧「我們是敵人」

記者林怡秀／即時報導
小豬(左)和孫德榮破冰吃飯。圖／摘自IG
小豬(左)和孫德榮破冰吃飯。圖／摘自IG

藝人羅志祥(小豬)和前經紀人孫德榮破冰吃飯，孫德榮說，上次過60歲壽宴，小豬人雖沒能到場，但承諾一定會請他吃飯，果然小豬沒食言，不但訂了日本料理餐廳，還親自到門口迎接他，讓他大讚有心，但他仍開玩笑「我喜歡大口吃飯大口吃肉，小豬請的那一餐我沒吃飽」，不過重點還是小豬的心意，兩人在席間親密聊天，重拾父子情。

去年羅志祥因為與周揚青分手遭爆渣男行徑，讓他形象重創演藝工作也全面暫停，去年12月為復出試水溫，接受雜誌專訪澄清過往一些事，其中曾傳出他控訴前經紀人孫德榮性騷擾，他表明自己從說過這句話，之後兩人也透過中間友人重新聯絡上，將20年來的誤會與心結解開，7日羅志祥還分享與孫德榮的合照，顯見兩人已合好如初。

孫德榮去年12月20日過60歲生日，不少以前的子弟兵都出席，羅志祥雖沒有親到場祝賀，但還是預先錄製影片祝壽，讓孫德榮很開心，7日兩人劇會吃飯，羅志祥在IG上分享與孫德榮的合照，他還刻意人往前一點，好讓孫德榮的臉顯得比較小，而羅志祥更吐露「誤會解開了，我現在跟孫總是bro（兄弟）」，而孫德榮也開心表示「大兒子重回我身邊」，顯見師徒兩人和解破冰後情誼更深。

至於兩人聊了什麼？孫德榮說「我問他成語進步了沒？他回答我說，我們都好好睡覺就好，你為什麼要浪費時間，意思就是他根本沒進步。」而小豬也向他透露對未來的規畫，「小豬說會開自己的YouTube，我跟他講這樣我們是敵人，但我們可以亦敵亦友，因為我們可以彼此為對方站台，我已經請他來上我的節目，我還說雖然你比我大牌，但網紅間友情站台是不收錢的。」小豬還擔心他現在的手機螢幕太小會看不清楚，交代助理買支新的送給他，十分有心。

羅志祥 性騷 手機

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