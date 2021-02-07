才被雞排妹爆撞胸 又有女性控曾國城「他用腿蹭我」

曾國城也被捲入雞排妹風波中。圖／報系資料照

雞排妹 日前爆料遭曾國城撞胸，事後曾國城以「抱歉我的肚子比她的胸大」高EQ回應，雞排妹也釋出善意，表示已經收到曾國城的道歉，事件看似和平落幕，不過一名廣告女導演 在臉書 透露，多年前曾擔任過曾國城的化妝師，當時曾國城的腿故意磨蹭她的腿，那種不舒服的感覺到現在還讓她記憶猶新。

馮云在臉書中透露，當年她才20出頭，「當我幫曾先生化妝的時候，他會用腿很紮實（或者說很故意的）亂滑亂磨蹭著我的腿（當時手有沒有故意的碰到胸部我模糊了 應該有吧），不過當下感覺到現在都還很清楚：「ㄟ⋯⋯這人怎麼那麼奇怪？」」事後回想才覺得不對勁，一股噁心感揮之不去，多年後她經過迪化街，看到曾國城的人形立牌，都還是覺得不舒服。

她表示，這二十幾年來她本來也沒想說出這段往事，但最近雞排妹的新聞鬧得沸沸揚揚，她看到曾國城也被雞排妹點名性騷擾，才發現這股噁心感多年來始終沒有消失，她希望藉由分享這段故事，能讓她能徹底擺脫當年的陰影，她最後也感謝雞排妹挺身而出，「你冷靜又美麗，謝謝你替很多人站出來，包括那個二十出頭剛出社會的我，想討所有人喜歡的我，謝謝你讓現在的我有機會吐出二十幾年前被自己深埋起來的感受。」

以下為馮云臉書全文：

大概沒什麼人知道，我22-25歲做了幾年的妝髮師。

大部分的案子是接電視CF，也有平面雜誌，觸碰不少知名藝人，像是金城武，李玟，茱麗葉畢洛許，小燕姐⋯的臉和頭髮（那是因為要化妝弄頭髮啦），不過其中有一段很短的時間（可能只有一兩個月），我接過某個電視節目主持人的妝髮，其中有個主持人就是：曾國城先生。

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當年二十出頭歲的我，是不是愛穿低胸緊身服去做妝髮師我已經忘記，不過倒是記得很清楚，當我幫曾先生化妝的時候，他會用腿很紮實（或者說很故意的）亂滑亂磨蹭著我的腿（當時手有沒有故意的碰到胸部我模糊了 應該有吧），不過當下感覺到現在都還很清楚：「ㄟ⋯⋯這人怎麼那麼奇怪？」

後來才回過神來，越感覺到噁髒，後面幾個小時的錄影都帶著厭惡和恐懼的心情，逃回家後，接下來就回絕了這個節目之後的妝髮工作。

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二十幾年前是個只有三台電視，沒有網路當然也沒有自媒體，如果身上有台BBCall就很潮的年代。

於是那時候這個有點髒的感受，我就誰也沒講的自己默默挖了個洞埋進內心深處，心想久了就會忘了吧⋯畢竟那時覺得賺錢活下來才是比較重要的事情。

然後事情過了快二十年，幾年前我在迪化街走路時，看見這位曾先生的人形立牌正捧著自家的麵在賣，我光看了一眼就覺得嘔嘔嘔，髒。

去年在「我的婆婆很可愛」這部可愛的戲劇裡看見曾先生有來客串一角，這部片我當下就此關掉，看不下去了。

慶幸的是我當導演後，這二十幾年來，還好沒拍過客戶指定要這位曾主持人來當代言人或演員的（要是有我肯定翻臉吧）一定會用盡全力（應該也會說出這段不為人知的秘密）請客戶換別人來代言，換不掉我就會換掉我自己這個導演。

雖然內心這麼嘔，但這二十幾年來沒機會或不知道或覺得沒必要講出這自己也想逃避的厭惡感受。

剛好這幾天頻頻看見雞排妹講性騷擾的沸沸揚揚，也看見了她也指名了這位曾性主持人，當我看見曾回覆說：抱歉自己肚子比雞排妹的胸部大⋯心想這什麼跟什麼啊？

我心裡對這人厭惡感受翻到喉嚨了，心想埋了二十幾年的噁心感都沒融掉啊（是保麗龍吧）～哈哈，希望這次寫出來，這段嘔心恐懼感可以就此從我的身心離去。

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我從二十出頭就喜歡到現在的一位圖文作家 《徐玫怡小姐》，她在自己臉書的留言中對這新聞事件寫了一個很棒很精闢的比喻：

「或許有人會這樣想，雞排妹就是以賣弄女性性感給人家看的啊，難怪人家會跟她這樣互動。不過是男人本性衝動，開個玩笑吃個豆腐，誰叫她要露肉。

我相對的去想，如果有個人有很多錢，露白，桌上一堆，還掉到地上，那是不是可以去拿？反正他錢多也不在乎。

說真的，別人的錢放在桌上，甚至掉到地板上，我也不可能去拿，因為那是他的。如果我去拿，就是偷。別人錢多，若不是他自己給你，你也不能偷。

（簡單這樣比喻，有恰當嗎？）」

嗯。很恰當。

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在這裡我也想好好感謝雞排妹小姐，你勇敢挺身而出，你冷靜又美麗，謝謝你替很多人站出來，包括那個二十出頭剛出社會的我，想討所有人喜歡的我，謝謝你讓現在的我有機會吐出二十幾年前被自己深埋起來的感受。

#給自己

#講出來就沒事嘍

#感謝雞排妹小姐的勇敢

#被討厭的勇氣

#好好愛自己

#好好生活