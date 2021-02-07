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你欠她一個道歉！昔日偶像天后粉絲震怒前男友毀她形象

記者蘇詠智／即時報導
布蘭妮經過許多打擊，現在還無法完全掌控自己的生活和財務。圖／路透資料照片
布蘭妮經過許多打擊，現在還無法完全掌控自己的生活和財務。圖／路透資料照片

演藝圈紅星之間的戀情，鮮少會有開心的收場，就算曾經愛得熾熱，不一定保證能夠和平分手。早在10多年前情緣已畫下句點的「小甜甜」布蘭妮和出身自「超級男孩」的賈斯汀，今日女方還在被監管人掌控自己的生活與財務，男方卻已是拿過艾美獎與葛萊美獎，還提名過奧斯卡與金球獎的多棲天王，日子富裕令人豔羨，到底為何有那麼大的差距？

賈斯汀與布蘭妮曾是演藝圈金童玉女的搭配，現在境遇卻大有差別。圖／路透資料照片
賈斯汀與布蘭妮曾是演藝圈金童玉女的搭配，現在境遇卻大有差別。圖／路透資料照片

美國近日播出一檔關於布蘭妮的紀錄節目「Framing Britney Spears」，探討她從紅遍各地登上少女偶像天后寶座到爆發連串失控行為，終至目前必須得由他人監控生活大小事、連錢都沒法自主花費的過程，試圖為她在藝壇的起落找到原因，想不到才播完第一集，已經引來大批粉絲的抗議，他們攻擊的對象大都是賈斯汀，覺得他在和布蘭妮分手時對她的言行簡直不可原諒，要為布蘭妮的沉淪負上很大的責任，要求他公開對布蘭妮道歉。

布蘭妮曾是紅遍全球的少女偶像。圖／路透資料照片
布蘭妮曾是紅遍全球的少女偶像。圖／路透資料照片

賈斯汀與布蘭妮交往3年，分手後故意在歌曲「Cry Me a River」MV中安排一位看起來很像布蘭妮的女生，整個內容強烈影射布蘭妮劈腿，導致兩人戀情破局。隨後他在接受一個電台訪問時，採訪者因為早先布蘭妮給人無邪玉女的印象，故意措詞很難聽問道：「你『上』過布蘭妮了嗎？」賈斯汀居然回答：「OK，對啊。」彷彿並沒有遭到背叛的傷痛，還在消遣已分手的舊愛。

布蘭妮與賈斯汀分手鬧得不太愉快，布蘭妮粉絲氣憤賈斯汀對她的方式。圖／路透資料照片
布蘭妮與賈斯汀分手鬧得不太愉快，布蘭妮粉絲氣憤賈斯汀對她的方式。圖／路透資料照片

布蘭妮粉絲怒罵賈斯汀將她形象搞差，讓她淪為各方笑柄，把她逼上精神崩潰的路，才會造成後面那些悲劇，也氣憤那時媒體似乎將他描繪成類似高中美式足球隊的四分衛、享受各種英雄崇拜，卻把布蘭妮形容成類似高中的淫賤蕩女，對她造成嚴重傷害。粉絲甚至氣得直呼：「賈斯汀能從『超級男孩』成功單飛，靠的就只有一再羞辱布蘭妮，暗示她是蕩婦。然後他再弄垮珍娜傑克森，踩著她們往上爬。」

大批抗議聲浪不斷擁來，怒轟賈斯汀可惡、厭女、欠布蘭妮一個公開道歉。然而「Us」雜誌報導，布蘭妮自己卻沒有要聲討賈斯汀的意思，也不樂見粉絲圍剿她，因為多年來她被一堆酸民冷嘲熱諷，最了解被針對的滋味，清楚這些惡意的仇恨言論完全於事無補，她覺得那時彼此都年輕，年輕人本來就很容易做錯事，也沒啥好再追究的。

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