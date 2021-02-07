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真被「訂」下來？艾瑪華森戴鑽戒傳將嫁「大麻男」！

記者蘇詠智／綜合報導
艾瑪華森被懷疑喜事將近，感情已有著落。（路透資料照片）
艾瑪華森被懷疑喜事將近，感情已有著落。（路透資料照片）

感情發展備受各方關心的英國女星艾瑪華森（Emma Watson），被發現和美國男友李奧羅賓頓（Leo Robinton）準備從洛杉磯飛往墨西哥度假，左手無名指上已戴了鑽戒，被懷疑可能和李奧訂婚，有機會在近期終結單身。

艾瑪華森童年時接演「哈利波特」系列電影，把聰明好學生妙麗演得活靈活現，她本人也是名校畢業，一如片中角色，因而成年後雖然還是漂亮可人，卻很難擺脫妙麗的形象，戲路有些受到限制。她關心女性權益，力倡男女平權，也標榜自己就是自己的另一半，不過身旁顯然還是不排斥有個男伴，她過去的每一段感情都被外界放大檢視。

對於李奧，艾瑪似乎態度很認真，兩人被拍到接吻、戀情攤在陽光下後，李奧就把社群帳號都清光，艾瑪也很保護他，不太讓外界得知彼此交往細節。據英國「每日郵報」報導，艾瑪已經介紹李奧給父母認識，李奧之前曾在大麻公司上班，但在與艾瑪的感情被發現之前就離職，然而各方無需太過擔心，他的前東家經營的是合法大麻業務。

橫跨大西洋兩岸交往的他們，還沒有開始同居，李奧曾在英國被拍到和艾瑪在一起，現在則是艾瑪到了美國找他相聚，據估計彼此已經約會超過一年半。昔日與艾瑪一起合演「哈利波特」的眾家同學們，有人已為人父母，粉絲們也對她和李奧的未來寄予祝福‧

李奧羅賓頓。（取材自Instagram）
李奧羅賓頓。（取材自Instagram）

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