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楊紫公開理想型條件 最憐惜「親愛的」天真角色

記者杜沛學／綜合報導
楊紫被粉絲形容是「正能量女神」。（圖：LiTV、楊紫工作室提供）
楊紫被粉絲形容是「正能量女神」。（圖：LiTV、楊紫工作室提供）

中國「收視保證流量小花」楊紫接受LiTV立視線上影視專訪，從5歲出道至今，已演出超過60部作品，她形容，最憐惜自己飾演「親愛的，熱愛的」裡的「佟年」一角，「佟年就像個聰明的小天使，心思無雜質，所以我很想保護她這份純真無邪！」

楊紫在圈內擁有好人緣，她也分享，「我們在片場相處融洽，不管是演員或幕後工作者，彼此很多想法不謀而合，所以都很聊得來！可能真的因為我個性比較活潑外向，北京女孩性格通常不拘小節，還有對什麼都很熱情所致。」

被粉絲盛讚是「正能量女神」，楊紫的感情世界目前依舊小姑獨處，她公開理想型：「孝順！還有幽默，相互尊重與理解彼此，這個也挺重要的。」但由於工作行程忙碌，人氣火爆的她至今都是單身，面對感情，楊紫沒想這塊，「目前還是以拍戲為主，我現在很享受跟著劇組創作與拍戲的學習過程，當然希望持續能帶來更優質作品，好回應粉絲與家人支持。」

楊紫和家人感情很好，她分享：「我爸是個特別浪漫又良善的人，在爸爸身上學到很多，還有他守護家庭的這份無私大愛，所以我們感情很好！」同時也讚媽媽是心目中的女神，「記得小時候，不管我要去哪個多遠的劇組，媽媽總是陪在我身邊打氣鼓勵，即使遇到任何困難，都會用正向的樂觀思維面對，用好的角度去對待壞的一方，因此我覺得我性格中有部分是受到媽媽影響。」

楊紫從5歲就出道，已演出超過60部作品。（圖：LiTV、楊紫工作室提供）
楊紫從5歲就出道，已演出超過60部作品。（圖：LiTV、楊紫工作室提供）
楊紫從5歲就出道，已演出超過60部作品。（圖：LiTV、楊紫工作室提供）
楊紫從5歲就出道，已演出超過60部作品。（圖：LiTV、楊紫工作室提供）
楊紫被粉絲形容是「正能量女神」。（圖：LiTV、楊紫工作室提供）
楊紫被粉絲形容是「正能量女神」。（圖：LiTV、楊紫工作室提供）

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