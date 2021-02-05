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圖輯／電影「真善美」裡的崔普上校 謝幕

世界新聞網／輯
電影「真善美」男主角克里斯多夫‧普拉瑪(右)5日辭世。圖為遊客在奧地利薩爾堡的「真善美」拍攝場景取景。(Getty Images)
電影「真善美」男主角克里斯多夫‧普拉瑪(右)5日辭世。圖為遊客在奧地利薩爾堡的「真善美」拍攝場景取景。(Getty Images)

電影「真善美」(The Sound of Music)男主角克里斯多夫‧普拉瑪(Christopher Plummer)5日在康乃狄克州的家中辭世，享年91歲。

他最膾炙人口角色，可能是1965年在電影「真善美」飾演崔普上校(Captain von Trapp)，與女主角茱莉安德魯斯(Julie Andrews)有眾多對手戲。茱莉安德魯斯飾演崔普上校家的家庭教師。

電影「真善美」男主角克里斯多夫‧普拉瑪(右)5日辭世。他於1965年在「真善美」...
電影「真善美」男主角克里斯多夫‧普拉瑪(右)5日辭世。他於1965年在「真善美」中飾演崔普上校，與女主角茱莉安德魯斯(左)演出精采。圖為茱莉安德魯斯在劇中帶領上校的六個子女到阿爾卑斯山區野餐唱歌。(Getty Images)

電影「真善美」男主角克里斯多夫‧普拉瑪(右)5日辭世。他於1965年在「真善美」...
電影「真善美」男主角克里斯多夫‧普拉瑪(右)5日辭世。他於1965年在「真善美」中飾演崔普上校，與女主角茱莉安德魯斯(左)演出精采。圖為當時的電影院演出此劇 。(Getty Images)

電影「真善美」男主角克里斯多夫‧普拉瑪(右)5日辭世。他於1965年在「真善美」...
電影「真善美」男主角克里斯多夫‧普拉瑪(右)5日辭世。他於1965年在「真善美」中飾演崔普上校，與女主角茱莉安德魯斯(左)演出精采。圖為茱莉安德魯斯與海報合影。(Getty Images)

奧斯卡金像獎年紀最大的得獎人、電影「真善美」男主角克里斯多夫‧普拉瑪5日辭世。他...
奧斯卡金像獎年紀最大的得獎人、電影「真善美」男主角克里斯多夫‧普拉瑪5日辭世。他於1988年在「馬克白」一劇中的演出獲殊榮。(美聯社)

電影「真善美」男主角克里斯多夫‧普拉瑪(右)5日辭世。他於1965年在「真善美」...
電影「真善美」男主角克里斯多夫‧普拉瑪(右)5日辭世。他於1965年在「真善美」中飾演崔普上校，與女主角茱莉安德魯斯(左)演出精采。(Getty Images)

電影「真善美」男主角克里斯多夫‧普拉瑪(右)5日辭世。他於1965年在「真善美」...
電影「真善美」男主角克里斯多夫‧普拉瑪(右)5日辭世。他於1965年在「真善美」中飾演崔普上校，與女主角茱莉安德魯斯(左)演出精采。圖為兩人在2015年的電影節合影。(美聯社)

奧斯卡金像獎年紀最大的得獎人、電影「真善美」男主角克里斯多夫‧普拉瑪5日辭世。他...
奧斯卡金像獎年紀最大的得獎人、電影「真善美」男主角克里斯多夫‧普拉瑪5日辭世。他於2012年以「新手人生」奪下奧斯卡金像獎最佳男配角。(美聯社)

奧斯卡金像獎年紀最大的得獎人、電影「真善美」男主角克里斯多夫‧普拉瑪5日辭世。他...
奧斯卡金像獎年紀最大的得獎人、電影「真善美」男主角克里斯多夫‧普拉瑪5日辭世。他於2012年以「新手人生」奪下奧斯卡金像獎最佳男配角。(美聯社)

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