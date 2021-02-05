「真善美」男主角克里斯多夫普魯瑪去世 享年91歲

曾獲奧斯卡最佳男配角的克里斯多夫普魯瑪去世，享年91歲。圖／路透資料照片

曾以「新手人生」獲得奧斯卡 最佳男配角的加拿大資深男星克里斯多夫普魯瑪，美國 時間周五於康乃狄克州的家中安詳去世，享年91歲。他在高中就開始參與戲劇表演，一路從加拿大打進美國演藝圈，先在電視劇與舞台劇以出色表現受到青睞，逐漸有機會演出大製作電影。

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1965年由真人實事改編的音樂電影「真善美」在全美瘋狂賣座、票房一度贏過長年稱霸的「亂世佳人」，隨後更在全球各地造成大轟動，克里斯多夫扮演男主角馮崔普上校，與飾演見習修女後來擔任家庭教師的茱莉安德魯絲，在朝夕相處下發生愛情，迷倒無數觀眾，片中由上校唱的插曲「Edelweiss」流傳至今，他常被問到是否親自獻唱，可惜該曲是由旁人幕後代唱。雖然「真善美」堪稱克里斯多夫最為人熟知的代表作，他也很享受與茱莉合作的過程，他卻覺得上校是個嚴肅、無趣的角色，片中搶眼的是茱莉的角色和上校家中的幾個子女，由於不太有戲可以演，克里斯多夫一直不偏愛「真善美」這部作品，相較於觀眾的瘋狂有180度的不同。

克里斯多夫普魯瑪與茱莉安德魯絲在「真善美」的對手戲大受歡迎。圖／摘自imdb

進入1970、80年代，克里斯多夫隨著年歲漸長開始轉型為中年配角，甚至常演反派，這個時期的名作當屬「似曾相識」，他扮演女主角的經紀人，對她和男主角的感情多有阻撓。克里斯多夫固然戲約一部接一部、演技實力也受到各方認同，卻一直沒有被奧斯卡金像獎注意，外界都以為他在有生之年想要得到一座小金人似乎是不太可能，但他竟在80歲時憑「為愛啟程」首度提名奧斯卡最佳男配角，接著在82歲以「新手人生」登上奧斯卡得主寶座，88歲再以取代因性騷擾醜聞被踢出影片的凱文史貝西、憑「金錢世界」又入圍 奧斯卡最佳男配角，至今仍是奧斯卡史上入圍、得獎最高齡的演員紀錄保持人。

克里斯多夫熱愛演戲，前年都還在「鋒迴路轉」扮演離奇死亡的大家長，是全片的關鍵人物，他去世消息傳出後，好萊塢同業紛紛發文悼念，認為又失去了一位傳奇的巨星。

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