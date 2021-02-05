漫威英雄婚變難挽回？妻痛心：「Game over」！

克里斯伊凡（左起）、尤恩葛魯菲、潔西卡艾芭與麥可奇克利斯扮演「驚奇4超人」。圖／摘自imdb

漫威漫畫改編的英雄電影 「驚奇4超人」中扮演「驚奇先生」的男主角尤恩葛魯菲和同是演員的妻子艾莉絲伊凡驚傳婚變，兩人給外界的「神仙眷侶」美好印象瞬間粉碎，且艾莉絲一開始就是丟出心痛的哀號：「我想他再也不愛我了！」讓各方震驚，更指控尤恩給她精神上的虐待，還讓她精神差點崩潰，讓事情幾無轉圜空間。

尤恩在娛樂圈雖沒像合演「驚奇4超人」的潔西卡艾芭、克里斯伊凡那樣大紅大紫，卻始終片約不斷，且保持斯文優雅的形象，鮮少鬧緋聞，因而婚變有如震撼彈，令影迷難以置信。儘管英國 「太陽報」曾經稱兩人近日時常溝通，試圖解開僵局，甚至還會談笑，彷彿有可能圓滿解決，尤恩上街購物時也被發現手上婚戒未摘，都令各方推測他們的婚姻還有延續下去的機會。

不過艾莉絲最新在社群網站 上發布的圖，卻是一顆破碎的心，上面寫著「Game Over」，搭配的文字表示感謝各方的鼓勵、打氣，她從沒想到這樣的事情會發生在自己身上，也很努力在試圖挽回，因為她深愛和尤恩所生的兩個女兒，她也還愛尤恩，無奈尤恩腦袋裡某些東西，讓她覺得他不會再回到妻女身邊了。雖然傷痛很難忍耐，但她比公牛還堅強，儘管女兒們不在時她幾乎整天以淚洗面，她會為她們的未來好好打算。

艾莉絲的文中字字句句都表明和尤恩恐怕是無法復合、只有分手，影迷們除了繼續安慰她，也對這結果頗為遺憾。