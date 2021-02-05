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「胖艾美」甩掉身家億萬元高富帥 竟用簡訊說分手

記者蘇詠智／即時報導
瑞貝威爾森去年聖誕假期前曾與雅各去滑雪勝地度假，不忘公開放閃。(取材自Instagram)
瑞貝威爾森去年聖誕假期前曾與雅各去滑雪勝地度假，不忘公開放閃。(取材自Instagram)

澳洲女星瑞貝威爾森(Rebel Wilson)因為在「歌喉讚」(Pitch Perfec)系列扮演搞笑怪咖「胖艾美」而走紅，去年不但成功瘦身，也結交小11歲、身家億萬美元的高富帥男友，近日她突然在社群網站上宣告已恢復單身、沒透露分手原因，而據「Us」周刊報導，竟是她以簡訊把男友甩掉，並非她被人拋棄，而且她的前男友雅各(Jacob Busch)還相當受傷，瑞貝完全是這段戀情中居於主導性的一方。

瑞貝威爾森在減肥成功時表示是為找回健康、而非提升在情場上的行情，過往她噸位很大，卻也沒少過桃花，看來所言不虛。因為「Us」指長得帥氣又比她年輕的雅各，從前年開始對就她非常著迷，那時她還是「重量級」。

雅各有上億美元身家又帥氣，卻偏偏還是被分手。(取材自Instagram)
雅各有上億美元身家又帥氣，卻偏偏還是被分手。(取材自Instagram)

去年耶誕、跨年假期前，兩人曾一起到美國的滑雪勝地亞斯本，玩得十分開心，接著他要到佛羅里達州陪家人團圓，還一直邀她加入，她雖然並沒答應，仍然和他保持密切的視訊溝通，三不時五就聊開了，彼此很有話講。接著，她突然就無聲無息、再也沒之前熱絡，然後她就傳了分手簡訊，把他一腳踢開，讓他到現在都感到受傷，不過他還是不想與她搞壞關係，不願意翻臉成仇。

據報導雅各出身自富裕的家庭，還在幾年前和友人一起創業，成立啤酒公司，多金又有體面的外表，實在很難想像會變成情場上的敗將，而他對瑞貝的青睞也有跡可循，他過去就很愛交往比自己大的姐姐，瑞貝還不是跟他年紀相差最多的舊愛。

瑞貝威爾森被傳是用簡訊甩掉前男友雅各。(取材自Instagram)
瑞貝威爾森被傳是用簡訊甩掉前男友雅各。(取材自Instagram)

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