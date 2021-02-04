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「黑豹」遺作再獲肯定 問鼎今年演員工會獎影帝

記者陳建嘉／即時報導
「黑豹」查德維克鮑斯曼遺作「藍調天后」再度提名演員工會獎影帝。圖／Netflix提供
「黑豹」查德維克鮑斯曼遺作「藍調天后」再度提名演員工會獎影帝。圖／Netflix提供

繼由78屆金球獎甫公布之後，演員工會獎也公布名單，先前在金球獎被忽略的「誓血五人組」、「Minari」都入圍主要演員獎項，其餘重要提名演員，也包括不少老面孔，包括「黑豹」查德維克鮑斯曼遺作「藍調天后」再度入圍影帝查德維克、影后薇拉戴維斯，呼聲極高的「花漾女子」凱莉穆里根、「游牧人生」法蘭西絲麥朵曼也都提名影后。

至於外界最為關注的整體演出獎，大熱門電影「芝加哥七人案：驚世審判」、「藍調天后」以及「誓血五人組」皆有入圍，有望屆時獲得不少大獎。另外在肯定動作特技演出部分，去年少數上映的娛樂大片「花木蘭」、「神力女超人1984」都赫見其列。

2021年演員工會獎提名名單

最佳整體演出獎

誓血五人組／藍調天后／Minari／邁阿密的一夜／芝加哥七人案：驚世審判

最佳男主角

「靜寂的鼓手」里茲阿邁德／「藍調天后」查德維克鮑斯曼／「父親」安東尼霍普金斯／「曼克」蓋瑞歐德曼／「Minari」史蒂芬元

最佳女主角

「絕望者之歌」艾美亞當斯／「藍調天后」薇拉戴維斯／「女人碎片」凡妮莎柯比／「游牧人生」法蘭西絲麥朵曼／「花漾女子」凱莉穆里根

最佳男配角

「芝加哥七人案：驚世審判」薩夏拜倫柯恩／「誓血五人組」查德維克鮑斯曼／「猶大與黑彌賽(暫譯)」丹尼爾卡盧亞/「細物警探」傑瑞德雷托/「邁阿密的一夜」小萊斯利歐多姆

最佳女配角

「芭樂特電影續集」Maria Bakalova／「絕望者之歌」葛倫克蘿絲／「父親」奧莉薇亞柯爾曼／「Minari」尹汝貞／「讀報人」Helena Zengel

最佳整體動作演出

誓血五人組／花木蘭／讀報人／芝加哥七人案：驚世審判／神力女超人1984

凱莉穆里根詮釋外表強悍內心脆弱復仇女。圖／UIP提供
凱莉穆里根詮釋外表強悍內心脆弱復仇女。圖／UIP提供
「黑豹」查德維克鮑斯曼遺作「藍調天后」再度提名演員工會獎影帝。圖／摘自推特
「黑豹」查德維克鮑斯曼遺作「藍調天后」再度提名演員工會獎影帝。圖／摘自推特

芝加哥 提名 入圍

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