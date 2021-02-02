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翁立友遭雞排妹爆性騷擾 公司稱「舞台效果」要提告

記者林士傑／即時報導
雞排妹、翁立友。圖／擷自臉書、報系資料照
雞排妹、翁立友。圖／擷自臉書、報系資料照

雞排妹遭到性騷擾事件越演越烈，今公開事發經過，並表示翁立友在台上演出時與自己並肩站立，沒想到翁立友的左前臂就這樣滑過自己的屁股，自己當場愣住，不敢相信身後傳來的觸碰感。對於雞排妹的指控，翁立友所屬豪記唱片發表聲明稱潔身自愛、慈悲無敵是翁立友的信念與堅持，目前已委託律師蒐證，其餘不再多做回應。

雞排妹說主持尾牙對稿時，確認只要介紹翁立友從主桌走上上台，自己就可以先退場，兩人不會有任何交集。不過就在她介紹翁立友上台後，翁立友隨後叫住她，理由是穿著一身紅旗袍的雞排妹和穿著紅西裝的他服裝相襯，所以希望她能站在台上陪他唱歌。

翁立友詢問雞排妹「會不會唱我的歌」，雞排妹正好不熟悉，但翁立友不死心，繼續問雞排妹最近唱過什麼歌。雞排妹答「廣島之戀」，翁立友就在沒有卡拉帶伴奏的情況下要求直接合唱。雞排妹不懂這段脫稿演出的用意何在，但仍陪翁立友唱了一段「廣島之戀」的副歌。翁立友故意改歌詞，把「不夠時間好好來恨你」改成「想你」，雞排妹只能無奈繼續唱完。

好不容易結束對唱，翁立友開始跟她攀談，不斷越靠越近，整個舞台上沒有其他人，翁立友卻幾乎要與雞排妹並肩站立。就在翁立友想舉起靠近雞排妹的左手時，左前臂就這樣滑過雞排妹的屁股。雞排妹當場愣住，不敢相信自己身後傳來的觸碰感，而翁立友大力稱讚她主持表現好，最後說：「我一定要為了妳開一間公司。」雞排妹對這一切完全不解，而翁立友熟練且鎮定的模樣讓她懷疑這不是第一次，後來她才想到「開公司的意思是不是這樣每年就都可以在尾牙上吃豆腐」。

翁立友所屬的豪記唱片稍早發表聲明，表示翁立友相當尊重異性演出者，舞台效果都是要讓演出更為生動、活潑，並再次強調翁立友自出道後潔身自愛、尊重女性，目前已經委託事務所在做蒐證的階段，進入法律程序是非黑白一定會分曉。據悉他將於近日召開記者會，正式出面說清楚、講明白。

豪記唱片聲明稿：

雞排妹是公眾人物，有人喜歡，如果真的發生一些不愉快的事件，相信是有人會感到惋惜，單純的商演本公司歌手翁立友，均會秉持本份，在舞台上的表演，內心都更加尊重異性的演出者，一切的舞台效果都是為了，演出更為生動活潑，讓在場的觀眾欣賞，翁立友自出道以來，尊重女性，潔身自愛，從無任何緋聞發生。本公司特聘貼身女助理，就是希望藝人間不要有一些不必要的誤會發生，因此，助理對於演出全程，都會在旁維護與紀錄，就是要，避免困擾。潔身自愛，慈悲無敵，是翁立友的信念與堅持。 

 本公司已經委託（律師）事務所在做蒐證的階段，進入法律程序是非黑白一定會分曉。

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