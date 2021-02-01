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「西方極樂園」女星不忍了！控曾遭瑪麗蓮曼森誘姦虐待

記者蘇詠智／綜合報導
伊雯瑞秋伍德向曾誘騙、壓迫她的舊愛宣戰。（路透資料照片）
伊雯瑞秋伍德向曾誘騙、壓迫她的舊愛宣戰。（路透資料照片）

造型詭異、具有強烈暗黑特色的知名歌手瑪麗蓮曼森（Marilyn Manson），被前未婚妻、HBO影集「西方極樂園」（Westworld）女主角伊雯瑞秋伍德（Evan Rachel Wood）控訴昔日誘姦虐待她。伊雯瑞秋伍德說，瑪麗蓮曼森在她青少年時期對她洗腦，給予身體和心靈上的種種壓迫、讓她無法抵抗，只有臣服。而她現在不想再擔心被誹謗、勒索、報復，決定站出來讓外界知道他的危險與可怕。眼看紙包不住火，他所屬的Loma Vista公司趕快宣布終止彼此合作關係。

英國媒體地鐵報（Metro）報導，伍德稍早透露曾被前任情人虐待，但當時並未指名道姓，今坦承這位施虐的匿名前男友是布萊恩·華納（Brian Warner），藝名為世人所知的瑪麗蓮曼森。

伍德表示瑪麗蓮曼森在她還是青少年時期就開始誘姦她，長期恐怖地虐待她，還對她洗腦、操縱意志，以讓她臣服於他。伍德說自己受夠活在被報復、毀謗或勒索的生活，希望能揭開瑪麗蓮曼森危險的真面目，避免更多人受害。

伍德發表聲明後又在她的IG動態故事裡分享其他女性對瑪麗蓮曼森的指控。好比瑪麗蓮曼森前員工沃爾特斯（Ashley Walters）提到：「我至今仍受創傷後壓力症候群（PTSD）及抑鬱症所苦。我聽到許多倖存者受虐的相似經歷，我不能袖手旁觀，布萊恩華納（瑪麗蓮曼森真實姓名）無法卸責。」

瑪麗蓮曼森目前尚未回應伍德以及其他女性的自白，但他過去曾「斷然否認」類似的指控。

伍德2018年曾努力推動美國50個州通過《性侵犯倖存者權利法案》（Sexual Assault Survivors Bill of Rights），當時她在眾議院司法小組委員會上作證說她曾受一位前伴侶虐待。伍德2019年也在加州倡議修改家庭暴力犯罪時效的法規，同年她在社交媒體披露她自殘的照片，稱這些傷痕出自「2年的受虐關係」。

現年52歲的瑪麗蓮曼森和33歲的伍德曾交往3年，於2010年1月訂婚，同年8月取消婚約。瑪麗蓮·曼森曾在2009年受訪時指出：「我每天都幻想用大錘子砸死她（伍德）的頭骨。」被媒體解讀為「宣傳新唱片的說詞，不是事實報導。」

伍德一在社群網站上公開慘痛經驗，立刻有其他四名女子也跟進控訴曾遭瑪麗蓮曼森侵害，他也再難從醜事接二連三被揭露中全身而退。

瑪麗蓮曼森醜聞連環爆，被唱片公司放棄。（路透資料照片）
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