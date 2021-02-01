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一張手稿爆出性騷男歌手 雞排妹經紀人這樣答

記者李姿瑩／台北報導
雞排妹被性騷擾一事越演越烈。圖／本報系資料照
雞排妹被性騷擾一事越演越烈。圖／本報系資料照

雞排妹鄭家純日前自曝主持尾牙遭到老闆、演出歌手性騷擾，引來陳沂和大批酸民質疑她炒新聞。隨後又因「廣告小妹」提供了錯誤的公司線索，讓雞排妹索性曬出主持手稿，當中包含男歌手演唱的歌單，全是翁立友成名曲，讓雞排妹提到蹭她臀部的男歌手呼之欲出。

雞排妹公開手稿，上面全是翁立友代表歌曲。圖／摘自臉書
雞排妹公開手稿，上面全是翁立友代表歌曲。圖／摘自臉書

自從雞排妹公開遭到尾牙廠商老闆「低級騷擾」後，輿論呈現兩極化，當中不乏網友想找出當事公司和歌手，卻因社群平台上幾乎沒有當天的活動打卡照，被陳沂拿來大作文章。雞排妹忍無可忍貼出貼出主持手稿照片，感嘆：「我直接將尾牙現場的照片貼在這，有人竟然喪心病狂到說，沒看到照片懷疑性騷擾是假的。」

她從頭到尾堅持不肯曝光當事公司、歌手名字，陳沂卻不斷點名被網友肉搜出來的業者，看到歌單後更直接標註翁立友，大肆鼓吹他們提告。陳沂接連發文，網友也被她搧動情緒，翁立友面對媒體求證，透過所屬公司豪記唱片回應，證實29日的確有接下在萬豪酒店的尾牙，也就是雞排妹主持的活動。

這份聲明中不否認歌手是尾牙廠商的好友，但強調絕無騷擾雞排妹。「雞排妹是公眾人物，很多人喜歡，如果真的發生一些不愉快的事件，相信很多人都會感到惋惜。」聲明中也提到，「本公司歌手」出道以來均尊重工作，潔身自愛，從無任何緋聞發生，且公司有聘請貼身女助理在旁協助，避免出現熱情歌迷的激動行為，或是同業藝人間一些不必要的誤會發生，因此助理全程都會在旁維護與紀錄，就是要讓表演者演出平順單純，避免困擾。

不過巧妙的是，聲明稿中通篇未提翁立友三字，僅以「本公司歌手」作為代稱。而雞排妹經紀人對此不願多作回應，這幾天尾牙公關公司不斷居中調解，強調廠商老闆只是想炒熱氣氛，雞排妹方面則對外皆採取冷處理，不證實也不回應。

性騷 社群 緋聞

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