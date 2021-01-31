人妻女星秀新包太「胸」狠 這讓人眼睛要看哪

曾之喬(左、中)、Jessica(右)都在IG放上Peekaboo ISeeU的穿搭造型。圖／取自IG

「聊姐」曾之喬的大笑姑婆風格有越演越烈的趨勢，不過粉絲都喜歡她的自然率真，近日她又放上笑到彎腰的照片，緊身上衣、高腰寬褲的剪裁卻意外箍出了非常壯觀的上圍，讓人不知道眼睛該看哪才好，而她手上拎的，是FENDI的經典包款Peekaboo，是寓意深遠希望讓人的視線也跟著躲貓貓嗎？

除了曲線畢露照，曾之喬也以另一套粉嫩清爽色系的造型搭襯Peekaboo ISeeU白色包款，這是2020早秋的全新款式，可燙印個人姓名縮寫，且可更換內袋皮革口袋、或可拆下來成為輕巧手拿包，因此稱之為ISeeU，為搶眼的細節設計。除了曾之喬之外，賈靜雯也詮釋過綠色款，並且還放了包款示意圖，呈現出內袋結構的部分；Jessica曾在書店 演繹Peekaboo ISeeU手袋的氣質，而趙薇的紅色款，則符合年節喜氣的華麗富貴。

Peekaboo是「躲貓貓」之意，在2009春夏時裝發表首度亮相，極簡的梯形輪廓加上橫槓成為標誌設計，包款在打開時正面自然垂墜，看得到襯裡的異材質設計，就像一隻小貓在包款中探出頭來的意境，因此取名為Peekaboo，Silvia Venturini Fendi用以寓意每個女性在奢華的外表下，心中都像藏了一隻充滿好奇心又淘氣的小貓咪。