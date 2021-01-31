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周迅婚後破相！鼻梁被砸到流血 真實原因曝光

記者黃保慧／綜合報導
周迅宣傳電影被發現鼻子有傷。取材自微博
周迅宣傳電影被發現鼻子有傷。取材自微博

周迅與美籍華裔演員高聖遠2014年結婚，婚變消息頻傳，直到去年底雙方才證實早已離婚。而她近期為宣傳電影「侍神令」，和眾演員一起上綜藝節目「快樂大本營」，畫著淡妝的她，鼻梁上的OK繃格外引人注意，連主持人何炅都指著說：「看她這兒，特別可憐，都流血了。」

周迅在節目中綁著丸子頭，以輕鬆裝扮上節目，而她鼻梁上大片OK繃成為焦點，何炅笑著替周迅解答受傷原因：「前幾天躺在床上，拿著手機看文章，又好學、又好睏，看著看著就睡著了，手機砸在鼻梁上……」其他來賓嚇得瞪大眼睛，何炅又指著周迅鼻梁說著：「看她這兒，特別可憐，都流血了。」

周迅不好意思地說著，「給愛躺著看手機的朋友提醒，要當心啊。」沒想到節目播出後，周迅也在微博發文：「玩手機被砸臉當事人現身說法：躺著看手機有風險，大家要注意。」此話題還登上微博熱搜，可見她魅力不減，不受失婚影響。

其實周迅近期接受另一綜藝節目「很高興認識你」的節目受訪，提到自己的新年新願望，「我們都能認真的面對自己的焦慮，面對自己生命所有發生的事情，然後找到一個平衡的方式」，她認為人生就是不斷地變化，對此平靜面對，如同在回應婚變的心情。

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