珍妮佛安妮斯頓致敬全球女領袖 蔡英文也被點名

珍妮佛安妮斯頓（左）29日在IG限時動態放上總統蔡英文（右）等數張女性領袖的照片，並表示「賦予女性權力，改變世界」。（左圖取自instagram.com/jenniferaniston；右圖為中央社檔案照片）

美國 女星珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）今天在Instagram限時動態中，放上總統蔡英文 等數張世界女性領袖的照片，並表示「賦予女性權力，改變世界」。

因主演喜劇「六人行」（Friends）一躍成為好萊塢一線女星的珍妮佛安妮斯頓，除了轉發蔡英文的照片外，還轉發德國總理梅克爾（Angela Merkel）、紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）、孟加拉總理哈希納（Sheikh Hasina）、丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）和新加坡總統哈莉瑪（Halimah Yacob）等人的照片。

珍妮佛安妮斯頓還說，「儘管這個世界被抗拒改變的噪音分散了注意力，但改變還是無處不在」，並表示，國際社會應該支持賦予女性權力，為世界帶來正向的改變。

這不是蔡英文第一次獲得國際巨星關注。2020年4月，美國歌手及影星芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand ）在推特上高度肯定台灣 防疫成績。10月又在推特發文說：「台灣，這個國家人口將近2400萬，卻僅有7例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診死亡！這就是真正的領導能力，就如令人讚嘆的台灣女總統蔡英文。」

與此同時，蔡英文還曾登上美國「時代雜誌」（TIME）、法國雜誌「重點週刊」（Le Point）和韓國雜誌「週刊朝鮮」（Weekly Chosun）的封面。她也被彭博（Bloomberg）列為2020年全球50大最具影響力人物，並讚譽她是「台灣COVID的粉碎者」。