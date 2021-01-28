張震新片暴瘦赤裸 與張鈞甯躺床「都快塌了」

張震出席「緝魂」台北首映會，與正在居家隔離的張鈞甯共同受訪。(記者胡經周/攝影)

張震、張鈞甯主演懸疑電影 「緝魂」，28日在台灣 舉辦首映會，張鈞甯因剛從中國返台在家隔離，不便出席，但她仍在家與其他演員連線，與眾多媒體、影迷互動，聽聞其他演員因為傾心於「紅衣小女孩」系列導演 程偉豪的才華，才會加入劇組，張鈞甯立刻俏皮說：「我是衝著導演的顏值來的。」

影片來源：YouTube

張鈞甯聊到自己的居家隔離生活，笑說自己近期過得特別養生，「我都早睡早起，讓自己身體狀態就像小baby一樣」，她更自製養生飲料，會用葡萄乾煮水來喝，「看網路影片教學的人眼白很白」，更貼近視訊螢幕，要在場媒體檢查自己的眼白有沒有比較白，逗樂全場。

張震在片中飾演癌症末期的檢察官，必須爆瘦12公斤、剃光頭，又要呈現病態衰弱的模樣，片中更有一場失禁戲，清洗自己身體時近乎全裸，張鈞甯則站在一旁，被問有沒有做好保護措施，導演程偉豪笑說「其實張震有穿短褲，只是用後製修掉」。

張震、張鈞甯還有一場夫妻情深，躺在病床上對望的戲，拍得很久，「那天有寒流來，很冷，我們躺在上面很久，躺到床都快榻了」，張鈞甯也盛讚張震演技大爆發，其中一段與對方爭執的戲，讓張鈞甯痛哭到「心很痛」，也更讚賞這位前輩的精湛演技。

「緝魂」總成本耗資新台幣1.6億元(約571萬美元)，亦有多場特效戲，張鈞甯透露在隔離結束後，自己已有兩場包場，並會與好友陳意涵、阮經天、林心如以及林依晨等人一同觀影，導演程偉豪也允諾，若全台電影票房突破5千萬，會率領眾多演員送玫瑰花回饋粉絲。