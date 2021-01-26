經紀人反咬謝和弦前妻：婚姻未結束與男人性交

謝和弦(右)年初才由莉婭陪同出庭。本報資料照片

Keanna(戴一軒)與前夫謝和弦官司多起，期間Keanna對外幾乎都由經紀人Rose陪同奮戰，雙邊關係密切。不過，Rose今(26日)突然在臉書 重砲怒轟Keanna，並指控她將人利用完就丟，晚間甚至再爆Keanna「在婚姻未結束前，跟別的男人性交」，雙方正式反目，也引發外界譁然！

Rose在臉書意有所指表示：「在婚姻未結束前，跟別的男人性交，算不算侵害配偶權呢？」由於她之前一路陪Keanna打官司，還曾大聲幫腔指控謝和弦與莉婭的罪名就是「侵害配偶權」，結果2020年12月底法院判決勝訴，Keanna還可從2人那獲得120萬元賠償金。

如今整起事件出現大逆轉，Rose稍早又寫下另一篇文章，稱自己身為經紀人，除了在Keanna失血過多時幫送醫外，還必須幫她洗碗盤、徒手清理吐在樓梯間的嘔吐物，甚至在接案時預支自己的錢當訂金，「現在把我甩了，保養品的佣金，拍專輯封面照的錢就不給了？」更忿忿不平指Keanna把所有的聯絡管道全面封鎖，終讓她決定把真相公諸天下，最後怒吼說：「既然不想私談，那就給普羅大眾看個清楚，真的很丟臉呀，戴小姐。」