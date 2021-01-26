我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯邦參議院高票通過 布林肯出任國務卿

鄭爽棄養小孩證據曝光 張恒父揭2孩子下落

007一再延檔這下害了？置入高科技產品恐已過時要重拍

記者蘇詠智／即時報導
「007 生死交戰」目前還沒辦法上映，影迷都已經沒耐性、快失去興趣。圖／摘自imdb
「007 生死交戰」目前還沒辦法上映，影迷都已經沒耐性、快失去興趣。圖／摘自imdb

歐美好幾部巨片因為受到新冠肺炎影響，檔期一拖再拖，去年率先宣布延檔的「007 生死交戰」，已將比原定去年4月上旬上映至少延後一年半，仍有一堆網友對目前宣稱的今年10月上旬推出感到懷疑，如此嚴重遲到，竟造成意想不到的困擾：片中置入的高科技設備有可能已不再新穎、稍嫌過時，製片單位被迫要重拍某些關鍵畫面，改換最新款的商品亮相。

「007」系列以往就是出了名的一堆贊助廠商、產品置入明顯，成為一大特色，尤其片中武器專家Q提供給龐德使用的小道具，皆是和著名品牌合作的設計，廠商花了置入費用，自然要求片子能達到顯著的宣傳效果，對於製片單位怎麼做，密切監督與觀察。

早先已有歐美媒體報導，「007 生死交戰」檔期每次延後，就會對置入的廠商很難交代，一些商品上市的時機亦無法配合，其實對製片單位與電影公司皆不利，粉絲們的態度也從最初理解製片公司不想貿然上映、願意忍耐延檔，到現在已經都等不下去，直呼早該改採影音串流平台上架的推出方式，搞得目前大家都快要失去興趣，無奈製片公司有顏面的堅持，認為龐德絕不可以「下放」到小螢幕，而且Netflix、Apple TV+願意開出的價碼遠低於製片公司的期待，「007 生死交戰」只能繼續枯等疫情和緩、戲院恢復營業才出來見客。

影史上幾乎未曾見過有那麼大的事件令全球大多數國家都沒法上映好萊塢巨片，所以「007 生死交戰」被英國「太陽報」宣稱被迫重拍一些場面，改換最先進的產品，亦是前所未見。對此，網友竟是奚落居多，覺得不早點串流推出，搞到現在這種尷尬情況，是製片公司自作自受。

「007 生死交戰」檔期一延再延，對於產品置入的廠商很難交代。圖／摘自imdb
「007 生死交戰」檔期一延再延，對於產品置入的廠商很難交代。圖／摘自imdb

龐德 疫情 電影

上一則

鄭爽棄養小孩證據曝光 張恒父揭2孩子下落

延伸閱讀

日本疫情嚴峻 距東京奧運「不到200天」恐被迫取消

日本疫情嚴峻 距東京奧運「不到200天」恐被迫取消
日本疫情嚴峻 紐時指東京奧運恐被迫取消

日本疫情嚴峻 紐時指東京奧運恐被迫取消
「007」丹尼爾克雷格 16歲演出舞台劇超「成熟」

「007」丹尼爾克雷格 16歲演出舞台劇超「成熟」
史恩康納萊007手槍 25.6萬拍出

史恩康納萊007手槍 25.6萬拍出

熱門新聞

陳淑樺。圖／報系資料照

謎一樣的陳淑樺 人間蒸發匆匆23年

2021-01-25 08:25
華晨宇。（取材自微博）

中國歌手華晨宇認了當爸！與張碧晨「有一個孩子」

2021-01-22 06:44
李現被讚「人帥心美」。（取材自微博）

網媒藝人紅黑榜！李現黃曉明敬業 「耍大牌小花」瘋猜是她

2021-01-25 02:30
和陳冠希育有一女的大陸名模秦舒培(右)曬出火辣泳裝照，臉上的「翻蓋墨鏡」成為話題。圖／香奈兒提供、摘自IG

陳冠希名模老婆辣秀比基尼 香奈兒遮陽板墨鏡成焦點

2021-01-24 12:27
雅爾與布蘭登已交往一年。 圖擷自雅爾Instagram

擠下周子瑜！「世界最美」辣模死會 與美國富三代交往

2021-01-24 13:29
「如懿傳」畫面中竟出現抽取式衛生紙。圖／摘自微博

不只章子怡...這些大製作古裝劇也曾糗露「穿幫畫面」

2021-01-21 17:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
英辣模伊莉莎白赫莉玩雪 大衣下沒穿…「我無法抗拒」

英辣模伊莉莎白赫莉玩雪 大衣下沒穿…「我無法抗拒」
封城找出商機！他靠「賣小東西」 1天賺1.6萬美元

封城找出商機！他靠「賣小東西」 1天賺1.6萬美元
前白宮資深顧問康威 推特張貼16歲女兒上空裸照惹議

前白宮資深顧問康威 推特張貼16歲女兒上空裸照惹議
敦促國會協商 拜登：紓困支票的領取標準可以再談

敦促國會協商 拜登：紓困支票的領取標準可以再談

川普在佛州成立「前總統辦公室」 發出第1封聲明

川普在佛州成立「前總統辦公室」 發出第1封聲明