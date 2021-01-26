007一再延檔這下害了？置入高科技產品恐已過時要重拍

「007 生死交戰」目前還沒辦法上映，影迷都已經沒耐性、快失去興趣。圖／摘自imdb

歐美好幾部巨片因為受到新冠肺炎影響，檔期一拖再拖，去年率先宣布延檔的「007 生死交戰」，已將比原定去年4月上旬上映至少延後一年半，仍有一堆網友對目前宣稱的今年10月上旬推出感到懷疑，如此嚴重遲到，竟造成意想不到的困擾：片中置入的高科技設備有可能已不再新穎、稍嫌過時，製片單位被迫要重拍某些關鍵畫面，改換最新款的商品亮相。

「007」系列以往就是出了名的一堆贊助廠商、產品置入明顯，成為一大特色，尤其片中武器專家Q提供給龐德 使用的小道具，皆是和著名品牌合作的設計，廠商花了置入費用，自然要求片子能達到顯著的宣傳效果，對於製片單位怎麼做，密切監督與觀察。

早先已有歐美媒體報導，「007 生死交戰」檔期每次延後，就會對置入的廠商很難交代，一些商品上市的時機亦無法配合，其實對製片單位與電影 公司皆不利，粉絲們的態度也從最初理解製片公司不想貿然上映、願意忍耐延檔，到現在已經都等不下去，直呼早該改採影音串流平台上架的推出方式，搞得目前大家都快要失去興趣，無奈製片公司有顏面的堅持，認為龐德絕不可以「下放」到小螢幕，而且Netflix、Apple TV+願意開出的價碼遠低於製片公司的期待，「007 生死交戰」只能繼續枯等疫情 和緩、戲院恢復營業才出來見客。

影史上幾乎未曾見過有那麼大的事件令全球大多數國家都沒法上映好萊塢巨片，所以「007 生死交戰」被英國「太陽報」宣稱被迫重拍一些場面，改換最先進的產品，亦是前所未見。對此，網友竟是奚落居多，覺得不早點串流推出，搞到現在這種尷尬情況，是製片公司自作自受。