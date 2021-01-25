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哥吉拉、金剛香港大戰 章子怡慘遭小栗旬擠掉？

記者蘇詠智／綜合報導
「哥吉拉大戰金剛」是今年春天最強大的特效巨片。(取材自IMDb)
「哥吉拉大戰金剛」是今年春天最強大的特效巨片。(取材自IMDb)

2021年大多數好萊塢巨片仍像去年一樣繼續延檔，唯獨華納兄弟影業的所有院線大片都會採取戲院、HBO Max同日推出的方式，因而會正常上戲院，滿足觀眾在新冠肺炎疫情期間不用再苦苦等候、可以盡情欣賞大片的需求。備受期待的「哥吉拉大戰金剛」（Godzilla vs. Kong）甚至3月下旬就要上映，首支預告片一公布，馬上成為討論焦點。

只見已經在大銀幕上休息了快4年的金剛重出江湖，身形依舊龐大驚人，對上變種巨龍哥吉拉，彼此之間的生死鬥爭氣勢十足，絕對令想看大型特效場面的粉絲直呼過癮，而且因為戰場設定在香港，可以看到兩巨獸身後是著名的中銀大廈，讓華人區的觀眾更有感覺。

哥吉拉與金剛在香港大戰。(取材自IMDb)
哥吉拉與金剛在香港大戰。(取材自IMDb)

哥吉拉在香港街頭耀武揚威。(取材自IMDb)
哥吉拉在香港街頭耀武揚威。(取材自IMDb)

有趣的是，在哥吉拉上一部片裡扮演雙胞胎的章子怡，此次「哥吉拉大戰金剛」預告中幾乎不見蹤影，反倒是日本紅小生小栗旬在預告裡露了臉，這也是他難得一度在好萊塢巨片中登場，但各大歐美影片情報網站仍在演員表上打出章子怡的名字，或許此次戲份雖變少，依舊不會消失。

小栗旬難得一回演出好萊塢巨片，在「哥吉拉大戰金剛」亮相。(取材自IMDb)
小栗旬難得一回演出好萊塢巨片，在「哥吉拉大戰金剛」亮相。(取材自IMDb)

由於「哥吉拉大戰金剛」結合兩部巨獸片的內容，所以演員陣容也是老幹加新枝，瑞典第一性感帥哥亞歷山大史卡斯嘉（Alexander Skarsgård）首度加入就扛起男主角大樑，搭配上一集「哥吉拉」中的美少女米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）、資深型男凱爾陳德勒（Kyle Chandler），以及同樣是新成員的蕾貝卡霍爾（Rebecca Hall）、小栗旬等，網友則妙言：「人類陣容變成什麼樣都沒有關係，怪物的戲千萬不可以少，只在乎這個！！」

來源：Warner Bros. Pictures

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